Grâce partielle accordée à Juana Rivas par le Conseil des ministres

16/11/2021 à 22:15 CET

Les Conseil des ministres a accordé ce mardi une grâce partielle à Juana Rivas, condamnée à deux ans et demi de prison pour enlèvement de mineurs alors qu’elle n’avait pas livré ses enfants à son ex-mari.

Le gouvernement a abaissé la peine de prison à un an et trois mois, et les six années d’interdiction spéciale d’exercer l’autorité parentale les ont commuées en 180 jours de travail au profit de la collectivité.

La grâce, précise le ministère de la Justice dans un communiqué, est à condition que Rivas ne commette pas le même crime pour laquelle elle a été condamnée dans un délai de 4 ans à compter de la publication de l’arrêté royal accordant cette mesure de grâce.

Rivas purge sa peine au Centre d’insertion sociale Matilde Cantos de Granada (CIS) après que le tribunal de surveillance pénitentiaire a confirmé l’appel du parquet contre le troisième degré qu’il avait accordé dans un premier temps.

Les événements pour lesquels elle a été condamnée ont eu lieu à l’été 2017, lorsque il est resté un mois sans nouvelles avec ses deux enfants de ne pas les remettre au père, qui à son tour a été condamné en 2009 pour l’avoir blessée et qu’elle avait de nouveau dénoncé pour abus en 2016.

La la peine initiale pour deux crimes d’enlèvement d’enfants a été abaissée par la Cour suprême à deux ans et six mois de prison pour un seul délit, en plus de la perte de l’autorité parentale.

Dans son rapport obligatoire sur la demande de grâce à Rivas, la Cour de cassation s’est opposée à l’unanimité à une grâce totale, estimant que la peine était « proportionnée par rapport à la gravité des faits poursuivis », mais ne s’est pas mise d’accord sur la partie : huit magistrats l’ont approuvé et huit autres s’y sont opposés.

Le premier groupe a fait appel « à l’intérêt du mineur », après avoir analysé de nouveaux documents soumis par la mère sur la situation « d’angoisse » vécue par le fils aîné en raison de la séparation d’avec sa mère et des abus allégués du père, mais le un autre groupe s’est interrogé sur le fait que l’intérêt supérieur des enfants ne pouvait être connu qu’à partir des informations fournies par l’une des parties.

« Intérieur supérieur des mineurs »

Le parquet, pour sa part, avait soutenu l’octroi d’une grâce partielle, réduisant la peine d’emprisonnement à six mois, jusqu’à deux ans, et laissant l’interdiction d’exercer l’autorité parentale à quatre ans, au lieu de six.

Le gouvernement a finalement décidé d’aller plus loin, de réduire de moitié la peine de prison et de commuer l’inhabilité à exercer l’autorité parentale, ce qui la rapproche de ses enfants.

Et elle l’a fait, ajoute la Justice, « en tenant compte des raisons de justice et d’équité, en veillant fondamentalement à l’intérêt supérieur des mineurs ».

De même, poursuit le département dirigé par Pilar Llop, « il est apprécié que la femme graciée n’ait pas de casier judiciaire, ait satisfait à la responsabilité civile et se soit conformée aux décisions de justice sur la garde et la garde, ainsi que les termes et conditions du régime de visite. «

La justice s’assure que la décision de cette mesure, qui est prévue par la Constitution et la loi, est conforme au rapport du Parquet, qui est favorable à l’octroi d’une grâce partielle.

En ce sens, il rappelle également que la Cour suprême s’est opposée à l’unanimité mais n’a pas exclu le partiel, sur lequel elle a décidé de ne pas se prononcer devant un affrontement entre magistrats.