Grace Van Patten de Nine Perfect Strangers sur la fin sauvage

Les neuf parfaits inconnus au cœur de Hulu Original ont eu une expérience moins que tranquille, mais tout s’est apparemment bien passé à la fin.

Neuf parfaits inconnus Star Grace van Patten, qui joue Zoe Marconi, l’a souligné en parlant à E! Des nouvelles de la finale très attendue. “C’est beau et révélateur, dans le sens où tous ces différents voyages se terminent en quelque sorte”, a-t-elle déclaré. “D’une manière optimiste, mais réaliste.”

Pour ceux qui ont peut-être manqué le Sept. 22 épisode final, la famille Marconi — qui comprend papa Napoléon (Michael Shannon) et maman Heather (Asher keddie) —Enfin trouvé la paix après avoir lutté contre le suicide de son fils Zach (Hal Cumston). Au cours d’un voyage hallucinogène, Zoe, Napoléon et Heather ont réalisé que personne n’était à blâmer pour la lutte de Zach et le suicide qui a suivi.

Sur la raison pour laquelle il était important pour les Marconis de faire ce voyage émotionnel, Van Patten a déclaré que leurs personnages n’avaient pas été en mesure de guérir jusqu’à présent. “Ils vont à cette retraite dans l’espoir d’essayer de se reconnecter”, a-t-elle réfléchi, “et de démarrer ce processus, pas de le pousser plus profondément à l’intérieur.”