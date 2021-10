Grace Warrior, la fille de Bindi Irwin, pose avec son père Chandler Powell dans sa nouvelle photo préférée

Bindi Irwin et son mari Chandler Powell aiment leur vie de parents de leur petite fille Grace Warrior. Alors que la plus jeune guerrière de la faune franchissait le cap des six mois début octobre, sa fière maman a célébré l’occasion en partageant sa nouvelle photo “préférée” de son jeune et de Powell.

Marquant l’étape spéciale, l’écologiste de 23 ans et maman d’un enfant s’est rendue sur Instagram samedi pour partager une photo adorable de son mari rayonnant tenant leur fille. Pour l’instantané, qu’Irwin a pris elle-même, la petite Grace a adorablement tiré la langue devant l’appareil photo, Irwin qualifiant l’image de sa “photo préférée”. Powell a également partagé la photo sur son propre compte, où il a écrit qu’il avait “plus souri ces derniers mois que jamais grâce à vous, Grace Warrior”.

Irwin et Powell ont accueilli bébé Grace, dont les deuxièmes prénoms de Warrior Irwin rendent hommage à feu Steve Irwin et à son héritage de conservation de la faune, le 25 mars. Le petit est arrivé à 17h52 pesant 7 livres, 7 onces et mesurant 20 pouces, avec Irwin exprimant, “il n’y a pas de mots pour décrire la quantité infinie d’amour dans nos cœurs pour notre douce petite fille.”

Dans les mois qui ont suivi l’arrivée de leur petit, Irwin et Powell n’ont pas hésité à documenter leur nouveau voyage ensemble en tant que parents, y compris les nombreuses nouvelles expériences que la petite Grace a vécues. Après avoir enfilé sa première paire de kakis à l’âge de quelques mois à peine, Grace s’est déjà rapprochée de beaucoup d’animaux sauvages, et quelques jours seulement avant d’avoir six mois, Powell a partagé une photo du jeune “passant du temps avec Daniel le wallaby.” Irwin et Powell ont également partagé des images de Grace avec d’autres animaux du zoo d’Australie, y compris des koalas, et Irwin a récemment révélé que sa fille semble avoir hérité de l’amour de sa famille pour le plein air.

Irwin et Powell ont commencé à sortir ensemble en 2014 après que Powell ait visité le zoo d’Australie avec sa famille de Floride. Après avoir déclenché une romance et entamé une relation à distance, Powell a finalement déménagé en Australie, où il a rejoint l’entreprise familiale Irwin au zoo d’Australie. Le couple s’est fiancé en juillet 2019 et s’est marié en mars 2020, exactement un an avant la naissance de Grace.