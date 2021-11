Gracelyn Trimble supprime-t-elle des messages au milieu des allégations de Dalvin Cook?

Les Vikings du Minnesota, le porteur de ballon Dalvin Cook, et son ex-petite amie Gracelyn Trimble se sont mutuellement accusés de violence domestique.

Les deux parties ont produit une série de photos, de vidéos et de SMS troublants suggérant que l’autre est en faute.

Les allers-retours du couple ont atteint un nouveau niveau mardi lorsque Trimble a accusé Cook de coups et blessures et de séquestration dans le cadre d’un procès.

Les avocats de Cook, quant à eux, disent qu’il est extorqué par Trimble pour des millions de dollars et qu’il a été en réalité victime de sa violence domestique.

Mercredi, à la suite de toute l’attention que ses échanges avec Cook avaient reçue, Trimble aurait choisi de nettoyer ses réseaux sociaux.

Selon BSO, elle « a rendu sa page Instagram privée et a supprimé toutes les photos à partir de là », « a supprimé toutes les photos de sa page Facebook » et « a complètement supprimé son compte Twitter après que les gens ont commencé à fouiller dans les tweets et en ont trouvé des problématiques. . «

Quels étaient les tweets ? C’était apparemment l’un des plus gros :

Les retombées de cette situation, quelques jours seulement après, ont déjà été massives. Même les journalistes d’ESPN NFL sont pris entre deux feux.

Mercredi, Cook lui-même a abordé la question lors d’une conversation avec les médias.

« Je veux juste que tout le monde sache que je suis la victime dans cette situation et que la vérité et les détails sur la situation seront connus à un moment ultérieur », a-t-il déclaré.

« Comme je l’ai dit, je ne veux pas entrer dans plus de détails à ce sujet », a poursuivi Cook. « Je sais que les faits de la situation vont sortir et éclaircir tout ce à quoi vous essayez d’obtenir des réponses. »

Pour Cook, il s’agissait de mettre cet épisode derrière lui et de passer à autre chose.

« Le simple fait de voir mon entreprise sur le Web social n’est pas idéal pour moi », a déclaré Cook. « J’essaie de marcher sur cette ligne droite, mais les bosses et les ecchymoses traversent la vie et c’est ainsi que vous les gérez. J’ai traversé beaucoup de choses difficiles dans ma vie, et j’ai la tête haute sachant que la vérité éclatera. Je déteste être une distraction pour l’équipe, mais je sais que ces gars m’ont soutenu à 1000%. Je vais juste prendre cette chose au jour le jour, et je sais que mon équipe est là pour moi et je suis là pour eux jour après jour.

À ce stade, ni la NFL ni les Vikings ne semblent prêts à pénaliser Cook de quelque manière que ce soit. Ils laisseront apparemment ce processus se dérouler dans le système juridique.

L’année dernière, la NFL a dû faire face à une situation où un joueur a infligé des blessures graves à sa petite amie pour avoir refusé de s’incliner. Cela, pour le moment, ne semble pas atteindre ce niveau.

Cela dit, si les tribunaux constatent finalement que Cook avait en fait tort ici, ne soyez pas surpris si la ligue et les Vikings agissent rapidement et agressivement en réponse.

