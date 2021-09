Gracey laisse tomber le joyau du dancefloor cathartique, « Internet »

GRACIE a partagé un nouveau morceau, « the internet », tiré de son prochain EP Fragile, attendu le 15 octobre via Interscope.

Puissant mais mélancolique avec un crochet GRACEY de ver d’oreille, « Internet » fait lyriquement allusion à une expérience presque universelle : des nuits éveillées saisies par l’anxiété, incapables d’arrêter de défiler sur les réseaux sociaux. Au cours des deux dernières années, GRACEY a ressenti directement la toxicité d’Internet, une épreuve qui a influencé Fragile, qui explore également le chagrin et la tristesse d’une manière que seule GRACEY peut faire : marier des vers d’oreille instantanés avec une vulnérabilité frappante.

En parlant du morceau, GRACEY a déclaré : « « Internet » est une période très difficile de ma vie où je vivais une grande quantité de haine en ligne alors que je commençais tout juste ma carrière d’artiste. Me lancer dans le processus d’écriture et de travail dessus était vraiment cathartique, et aborder ce qui me faisait me sentir brisé et vulnérable de front a fini par me rendre beaucoup plus fort. Espérons que cela résonnera et fera de même pour les autres, car malheureusement, la haine en ligne devient de plus en plus courante pour tous à mesure que les médias sociaux continuent de se développer.

« l’internet » est la suite du premier single de Fragile « What A Waste ». Avant cela, GRACEY a partagé son single printanier “Got You Covered”, qui l’a vue retrouver le scénariste/producteur en demande Billen Ted. Le précédent single de GRACEY et Billen Ted, leur top 10 britannique “Don’t Need Love” avec 220KID, a été nominé pour Meilleur single britannique aux BRIT Awards 2021 le mois dernier – marquant la toute première nomination de GRACEY.

Fragile est la première œuvre complète de GRACEY cette année. Parlant de l’EP, GRACEY explique : « Cet EP est une collection de chansons que j’ai écrites au cours de la première (et la plus fragile) étape de ma récente rupture. Avec certaines de mes pensées et sentiments les plus bruts, cela ressemble littéralement à une entrée de journal de quatre chansons à ce stade. Je ne peux pas mentir, mettre mes émotions dans le monde comme ça me rend nerveux, mais je sais que quand tu as peur de sortir quelque chose, c’est bien, car cela signifie que cela vient d’un endroit réel avec lequel les gens se connecteront . Et quand tout se résume, c’est vraiment ce dont il s’agit pour moi.

