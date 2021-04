Gracey partage “ Got You Covered ”, son premier single de 2021

La chanteuse pop britannique montante GRACEY partage son nouveau single «Got You Covered», réunissant le scénariste / producteur en demande Billen Ted. Les deux ont uni leurs forces après que leur précédent Top 10 a frappé ensemble “Don’t Need Love” qui a été nominé pour le meilleur single britannique au Prix ​​britanniques 2021 la semaine dernière – marquant la toute première nomination de GRACEY.

“Got You Covered” est un ver d’oreille instantané, encore un autre excellent single de GRACEY dans une discographie qui s’enrichit rapidement. Le morceau est parfaitement synchronisé pour la bande originale d’un été qui arrive enfin. “Got You Covered” est une chanson sincère et émouvante sur le fait d’être là pour un ami dans le besoin – un message qui résonnera sans aucun doute auprès des fans après cette année difficile. Le single est la première offre de GRACEY en 2021, et est la suite de Billen Ted à leur chanson n ° 1 au Royaume-Uni, “Wellerman”Avec Nathan Evans et 220Kid.

En ce qui concerne le morceau, GRACEY dit: «’Got You Covered’ est une chanson d’amour pour mon meilleur ami. Il s’agit d’être là pour quelqu’un quoi qu’il arrive, et récemment, elle a lutté contre un trouble de l’alimentation en plus de traverser un chagrin d’amour. Il s’agit de permettre à quelqu’un de traverser les moments les plus hauts et les plus bas de la vie, et c’est ma façon de lui dire qu’elle n’est jamais seule.

L’année dernière, GRACEY a émergé avec confiance comme l’un des nouveaux artistes britanniques les plus connus et les plus réussis. Non seulement elle a sorti une série de joyaux pop brillamment racontables et accrocheurs, mais la star de 22 ans née à Brighton a inscrit son tout premier single dans le Top 10 des charts britanniques avec le single Platinum «Don’t Need Love »(également avec Billen Ted ainsi que 220Kid), et une tendance virale sur TikTok, où son« Alone In My Room (Gone) »est devenu un hymne de verrouillage certifié.

Elle a également été diffusée pour la première fois sur BBC Radio 1, a frappé plus de 100 m de flux, et ses singles ont été repris par (entre autres) NPR, Billboard, Uproxx, Refinery29 et Ones To Watch.

Écoutez «Got You Covered» de GRACEY ici.