Gracie Abrams partage les dates de la tournée 2022 « C’est à quoi ça ressemble »

Auteur-compositeur-interprète Gracie Abrams a annoncé les dates complètes de sa prochaine tournée This Is What It Feels Like. Les billets pour la tournée de 21 dates seront mis en vente le vendredi 1er octobre à 10 h, heure locale, et peuvent être achetés via le site officiel de Gracie Abrams.

“Une VISITE littérale”, a écrit Abrams avec enthousiasme sur les réseaux sociaux. “J’ai attendu si longtemps pour jouer cette musique que cela ressemble à une blague JE NE PEUX PAS ATTENDRE D’ÊTRE AVEC TOI.”

La tournée débutera à Salt Lake City, dans l’Utah, à Kilby Court, le 2 février 2022. Elle comprend des arrêts à Denver, Chicago, Toronto, New York, Nashville, Phoenix, Los Angeles, Portland et plus encore. Abrams terminera le trek le 13 mars 2022 au lieu Neumos de Seattle, Washington.

L’annonce de la tournée fait suite à l’annonce de la sortie du dernier single d’Abram, “Feels Like”, le 1er octobre. Le morceau a été produit par Blake Slatkin, Carter Lang et Abrams. Elle trouve le single revisitant les moindres détails alors qu’elle raconte une histoire de tomber amoureux.

Produit par Blake Slatkin, Carter Lang et Gracie, “Feels Like” apparaît comme l’un des morceaux les plus euphoriques à ce jour d’Abrams, un auteur-compositeur de 22 ans qui a d’abord percé avec son single “Mean It” en 2019 Avec sa palette sonore magnifiquement minimaliste, “Feels Like” trouve Abrams révélant de nouvelles textures de sa voix envoûtante alors qu’elle partage un récit détaillé de sa chute amoureuse.

“Feels Like” est disponible pour pré-enregistrer avant sa sortie. Consultez les dates officielles de la tournée This Is What It Feels Like ci-dessous.

C’est ce que l’on ressent en tournée

2 février 2022 – Salt Lake City, UT – Kilby Court

4 février 2022 – Denver, CO – Bluebird Theatre

7 février 2022 – Minneapolis, MN – Entrée 7th Street

8 février 2022 – Chicago, IL – Métro

10 février 2022 – Toronto, ON – The Axis Club

11 février 2022 – Montréal, QC – L’Astral

12 février 2022 – Cambridge, MA – The Sinclair

14 février 2022 – New York, NY – La salle de bal Bowery

15 février 2022 – Brooklyn, NY – Music Hall of Williamsburg

17 février 2022 – Philadelphie, PA – La fonderie du Fillmore

19 février 2022 – Washington, DC – The Miracle Theatre

21 février 2022 – Nashville, TN – The Basement East

25 février 2022 – Dallas, TX – Salle HOB Dallas Cambridge

26 février 2022 – Austin, TX – La paroisse

1er mars 2022 – Phoenix, AZ – Valley Bar

4 mars 2022 – Los Angeles, Californie – Théâtre El Rey

7 mars 2022 – San Francisco, Californie – August Hall

9 mars 2022 – Portland, OR – Wonder Ballroom

12 mars 2022 – Vancouver, C.-B. – Fortune Sound Club

13 mars 2022 – Seattle, WA – Neumos