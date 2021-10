Gracie Abrams recrute Aaron Dessner du National pour « Rockland »

Gracie Abrams a partagé son nouveau single, « Rockland », qui a été co-écrit et produit par Aaron Dessner de The National. La chanson est la dernière d’une série de morceaux à venir, selon l’artiste.

Sur de douces guitares cueillies au doigt, Abrams rumine une relation fracturée en chantant : « Hé, qui a pris ma place au lit quand je suis parti ?/Qui se moque de tout ce que tu as dit ?/Je suis sûr que je l’aimerais /Si j’étais un peu plus gentil.

Le morceau est accompagné d’une vidéo lyrique sur des images de forêts, de fourgons postaux circulant dans des rues calmes et verdoyantes et d’une photo franche d’Abrams elle-même.

« ‘Rockland’ sort vendredi… et le reste bientôt », Abrams a tweeté mercredi (20 octobre), faisant allusion à l’arrivée imminente de nouvelles musiques.

Le nouveau single suit l’étoile montante qui termine sa première tournée à Londres cette semaine. Le musicien a joué deux concerts dans la salle Omeara de la ville, les deux concerts se vendant immédiatement. Les dates comprenaient également des concerts aux États-Unis à Los Angeles et dans des festivals tels que BottleRock Napa, Firefly et Austin City Limits. Abrams reprendra la route en février pour une tournée nord-américaine.

La sortie du nouveau morceau fait suite à un autre nouveau single d’Abrams, « Feels Like », qui est sorti le 1er octobre. Le morceau a été produit par Blake Slatkin, Carter Lang et Abrams. Elle trouve le single revisitant les moindres détails alors qu’elle raconte une histoire de tomber amoureux.

Produit par Blake Slatkin, Carter Lang et Gracie, « Feels Like » apparaît comme l’un des morceaux les plus euphoriques à ce jour d’Abrams, un auteur-compositeur de 22 ans qui a d’abord percé avec son single « Mean It » déchirant en 2019. Avec sa palette sonore magnifiquement minimaliste, « Feels Like » trouve Abrams révélant de nouvelles textures de sa voix envoûtante alors qu’elle partage un récit détaillé de sa chute amoureuse.

