Gracie Gold parle des stigmates liés à la santé mentale et des critiques de Simone Biles

in

L’athlète a poursuivi: “Le questionnement de personnes qui n’ont jamais été athlètes, qui n’ont jamais été aux Jeux olympiques, qui n’ont jamais été les plus grands de tous les temps dans leur métier et avec des millions de personnes qui les regardent devant la caméra… Je pense que c’est juste un un peu ridicule. Je pensais que c’était incroyable qu’elle donne la priorité à sa santé mentale, parce qu’en tant qu’athlètes, c’est presque comme si nous étions conditionnés à ne pas montrer du tout cette faiblesse. Donc, faire cela et en faire une priorité est incroyable. “

Gold a déclaré que Biles, souvent surnommée la GOAT (la plus grande de tous les temps), est “tellement accomplie, elle n’a même pas besoin d’être à ces Jeux olympiques du tout et est toujours la plus grande gymnaste de tous les temps”.

La patineuse artistique s’est elle-même battue et a reçu un traitement contre la dépression, l’anxiété et un trouble de l’alimentation. Elle a parlé de ses difficultés dans le documentaire HBO 2020, Le poids de l’or, dans lequel les champions olympiques ont analysé leurs batailles de santé mentale tout en étant des athlètes méga-célèbres.

Gold a dit à E! News qu’elle avait l’impression d’avoir “un peu aidé à ouvrir la voie” pour que la santé mentale fasse partie de la conversation publique, “en termes de patinage artistique”. Cependant, a-t-elle dit, “il y a encore tellement de gens qui luttent en silence”.

“Et si Simone n’était pas sortie et n’avait pas dit:” Hé, je dois prendre du recul, ce n’est pas bon. ” Et si elle réussissait ?” dit Gold. “Vous ne pouvez pas gagner une médaille pour la douleur ou la souffrance. Les Olympiens peuvent souffrir le plus longtemps en silence. Il n’y a pas de médaille pour cela.”