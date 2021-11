Graeme Edge, batteur et cofondateur de Moody Blues, décédé à 80 ans

Graeme Edge, le co-fondateur et batteur du groupe de rock emblématique Moody Blues, est décédé à l’âge de 80 ans. Aucune cause officielle de décès ne semble avoir été partagée pour le moment, mais le chanteur du groupe, Justin Hayward, a commémoré son décès membre du groupe dans une publication Facebook. « C’est un jour très triste », a écrit Hayward. « Le son et la personnalité de Graeme sont présents dans tout ce que nous avons fait ensemble et heureusement, cela vivra. »

Hayward a ensuite rappelé la carrière d’Edge avec le groupe classique. « Quand Graeme m’a dit qu’il prenait sa retraite, je savais que sans lui, ça ne pouvait plus être le Moody Blues. Et c’est ce qui s’est passé. C’est vrai de dire qu’il a gardé le groupe ensemble pendant toutes ces années, parce qu’il aimait ça », partagé. « À la fin des années 1960, nous sommes devenus le groupe que Graeme a toujours voulu qu’il soit, et il a été appelé à être aussi bien poète que batteur. Il a livré cela magnifiquement et brillamment, tout en créant une atmosphère et un cadre que la musique n’aurait jamais ont réussi sans ses mots. J’ai demandé à Jeremy Irons de les recréer pour nos dernières tournées ensemble et c’était absolument magique. »

Tu vas me manquer Graeme…. pic.twitter.com/3IxHq7oJHT – John Lodge (@JohnLodgeMusic) 11 novembre 2021

Le leader a poursuivi: « Graeme et ses parents ont été très gentils avec moi lorsque j’ai rejoint le groupe pour la première fois, et pendant les deux premières années, lui et moi avons vécu ensemble ou à côté l’un de l’autre – et malgré que nous n’ayons presque rien en commun, nous nous sommes amusés et rigolés tout le long, tout en faisant ce qui était probablement la meilleure musique de notre vie. Graeme était l’un des grands personnages de l’industrie musicale et il n’y aura plus jamais son pareil. » Hayward a conclu son article en écrivant : « Mes plus sincères condoléances à sa famille. »

Le bassiste de Moody Blues, John Lodge, a également publié une déclaration sur la mort d’Edge, se rendant sur Twitter pour honorer son ami décédé. Lodge a commencé son message en partageant les paroles de la chanson « The Dream », que le groupe a sorti en 1969. « Quand l’aigle blanc du nord vole au-dessus de nous », lisent les paroles. » Lodge a poursuivi: « Malheureusement, Graeme nous a quittés aujourd’hui . Pour moi, il était l’aigle blanc du Nord avec sa belle poésie, son amitié, son amour de la vie et son style de batterie « unique » qui était la salle des machines du Moody Blues. » Il a ajouté plus tard dans un tweet de suivi. , « Tu vas me manquer Graeme. »