Graeme Jones fait une énorme déclaration à Callum Wilson après un brillant égaliseur

Le patron du gardien Graeme Jones a parlé de la finition de Callum Wilson après avoir frappé pour gagner brillamment un point à Newcastle à Crystal Palace samedi.

Wilson a produit un coup de tête sensationnel à la 65e minute pour gagner une part du butin dans la capitale après que Christian Benteke ait ouvert le score neuf minutes plus tôt dans la mi-temps. Il a vu Newcastle gagner un premier point depuis que le consortium soutenu par l’Arabie saoudite d’Amanda Staveley a achevé son rachat du club et assuré les débuts de Jones dans l’étang – après Steve Bruce a été limogé mercredi – s’est soldé par un match nul 1-1.

Jones, qui a repris les rênes des Magpies cette semaine après le départ de Bruce, a travaillé avec l’Angleterre à l’Euro 2020 au cours de l’été. Il a probablement travaillé avec Harry Kane et al.

Cependant, Jones pense que Wilson est le « meilleur finisseur de match » avec lequel il a travaillé,

Le joueur de 51 ans a déclaré : « Avec Cal, c’est un attaquant unique. A l’entraînement, c’est un bon finisseur. Il travaille et est un professionnel fantastique, mais le jour du match, il est stimulé par le fait qu’il a la mentalité de jouer pour Newcastle United.

« C’est le meilleur finisseur avec qui j’ai travaillé et ce n’est même pas une chance et c’est au fond du filet qui vous parle de Callum Wilson. »

Alors que le club du Nord-Est a quitté Londres avec un point, il s’agissait d’un neuvième match de Premier League de la saison sans victoire et ils restent dans la zone de relégation.

Jones est allé avec cinq à l’arrière à Selhurst Park et a insisté sur le fait qu’il était important qu’ils reviennent à l’essentiel.

« Nous sommes venus ici pour gagner. C’était l’intention. Nous ne l’avons pas fait, donc la prochaine meilleure chose est un point », a ajouté le patron par intérim né à Gateshead.

« En dehors du ballon, j’étais satisfait de l’organisation et de la compréhension des pistes. Je pense que nous avons limité Palace à une chance en première mi-temps et en deuxième mi-temps, ils en ont eu deux. C’est une base pour nous de commencer.

« J’aimerais que nous soyons meilleurs sur le ballon, mais cela ne vient pas du jour au lendemain. Cela prend du temps et nous nous sommes concentrés à essayer de consolider un peu et de ne pas encaisser autant de buts. Je pense que cela a fonctionné.

Newcastle n’avait que 25 pour cent de possession. Et ils auraient pu perdre si la tête de Benteke à la 87e minute n’avait pas été exclue pour une faute de Marc Guehi dans la surface de réparation.

Benteke a également touché à la fois un poteau et la barre transversale en plus de tirer large en un contre un.

Vieira frustré

Jones a admis : « Nous devons nous améliorer. Nous devons être meilleurs, mais je dois donner du crédit aux gars mentalement et physiquement. Tactiquement, nous avons été excellents aujourd’hui, surtout avec l’aspect défensif du match. Comme je l’ai dit… beaucoup de travail à faire, beaucoup de travail à faire… mais c’est un point de départ.

Après un sixième match nul sur neuf matches, le patron du Palace, Patrick Vieira, a déclaré: « C’était bien sûr frustrant car nous en avons fait assez pour prendre ces trois points », a-t-il déclaré.

« Nous devons travailler sur beaucoup d’aspects du jeu parce qu’évidemment nous ne gagnons pas assez de matchs. Mais d’un autre côté, quand vous regardez comment nous avons défendu les coups de pied arrêtés aujourd’hui, c’était bien mieux qu’avant.

« Le but que nous concédons, au premier contact, vous regardez le ballon rebondir vers le joueur de Newcastle et c’était un but fantastique. Je ne peux être frustré de rien.

