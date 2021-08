Graeme Souness dit que Cristiano Ronaldo se battra contre Virgil van Dijk de Liverpool et « jettera l’héritage de Manchester United par la fenêtre » s’il obtient le transfert de Man City

in

Graeme Souness a de gros doutes sur le retour possible de Cristiano Ronaldo en Premier League, affirmant que la superstar “ne fera pas la différence dans les grands matchs”.

L’icône de Manchester United s’apprête à faire un pas étonnant à ses rivaux bleus Man City, le capitaine du Portugal faisant ses adieux à la Juventus vendredi.

Ronaldo a cinq trophées Ballon d’Or mais Souness n’est pas convaincu, à 36 ans, il peut faire la différence pour Man City

Le manager Massimiliano Allegri a même confirmé que le joueur de 36 ans avait demandé à quitter le club “immédiatement” et ne voulait plus jouer pour la Juve.

Un transfert à City devrait être achevé avant la date limite de transfert de mardi, des rapports affirmant que des conditions personnelles ont déjà été convenues sur son contrat au stade Etihad.

Cependant, Souness dit que Ronaldo n’est “pas la bonne personne” pour l’équipe de Pep Guardiola.

La légende de Liverpool et expert franc affirme que l’attaquant ne “fera pas les grands chantiers” dans l’équipe espagnole, et a déclaré qu’il aurait du mal à jouer contre Virgil van Dijk et les autres défenseurs centraux percutants de l’élite.

Ronaldo a dit à la Juventus qu’il voulait quitter le club “immédiatement” avec un déménagement imminent à Man City

“Je ne pense pas qu’il soit en forme [for City]», a déclaré Souness en exclusivité à Jim White et Simon Jordan de talkSPORT en direct du stade Ibrox des Rangers vendredi après-midi.

“Si vous pensez à la façon dont il semblait que Sergio Aguero n’était pas vraiment la tasse de thé de Pep Guardiola, car il n’a pas fait le travail derrière le ballon, il n’a pas mis les joueurs sous pression hors de possession – Ronaldo ne va certainement pas le faire te donne ça.

«Chaque équipe qui réussit a des joueurs où tout le monde travaille pour récupérer le ballon.

« Les meilleures équipes n’ont pas de passagers et si vous prenez Ronaldo en ce moment, il ne vous laissera pas les grands.

Ronaldo a remporté deux titres de Serie A et un titre de Coppa Italia avec la Juventus, mais il est probable que son passage en Italie restera dans les mémoires pour ses échecs en Ligue des champions et sa perte du titre contre l’Inter Milan la saison dernière.

« J’ai un doute là-dessus. La Juventus l’a amené à remporter la Ligue des champions, mais il ne fera pas la différence dans les grands matchs.

«Il marquera des buts, il le fera, car il a un cerveau et il a été très athlétique tout au long de sa carrière.

«Mais dans les matchs les plus importants contre les meilleurs demi-centres… imaginez-le contre Virgil van Dijk!

“De plus, je pense que l’héritage qu’il a créé à Man United est très important pour lui, et cela passe par la fenêtre du jour au lendemain s’il signe pour Man City.”

