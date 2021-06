Graeme Souness exhorte Chelsea à modifier sa décision concernant le transfert de Billy Gilmour

Chelsea a été invité à garder Billy Gilmour cet été (. via .)

Graeme Souness a exhorté Chelsea à garder Billy Gilmour cet été afin qu’il défie Jorginho pour une place au milieu de terrain de Thomas Tuchel.

Gilmour a connu une solide fin de saison dernière sous Tuchel et a livré une autre performance impressionnante lors du match nul et vierge de l’Écosse contre l’Angleterre à l’Euro 2020 vendredi dernier.

Le joueur de 20 ans a disputé 22 matches avec l’équipe première de Chelsea, mais est maintenant sur le point de rejoindre Norwich City en prêt pour la nouvelle saison afin d’obtenir un temps de jeu régulier.

Mais Souness estime que Gilmour devrait rester à Chelsea afin d’améliorer son développement.

«Je le garderais personnellement à Chelsea. Je pense que Jorginho doit regarder par-dessus son épaule.

«Il le mettra au défi plus que quiconque. Je regarde Phil Foden à City et Pep ne l’a pas laissé partir en prêt.



Billy Gilmour a été nommé homme du match pour son match nul entre l’Écosse et l’Angleterre (UEFA via .)

«Je repense à ma propre carrière et je pense à comment je me suis amélioré – il n’y avait pas de mots de sagesse, aucune phrase qu’un entraîneur ne m’a dite, il n’y a pas eu de moment décisif dans ma carrière où j’ai franchi un cap.

“Ce qui m’a rendu meilleur, j’avais 23 ans, je suis allé à Liverpool, sans doute la meilleure équipe du monde, certainement la meilleure équipe d’Europe – et je jouais avec des joueurs fabuleux à l’entraînement chaque jour.

“J’ai appris à penser plus vite, à améliorer mon toucher, à déplacer le ballon plus rapidement et à être juste autour des gagnants, Chelsea en a des tas, qui l’amélioreront plus que de jouer dans une équipe moindre où c’est une bataille chaque semaine. C’est comme ça que je le vois, Phil Foden est un argument pour ça.

‘Il était prêt à prendre le ballon dans les zones restreintes, il y avait tellement de choses à admirer [against England]. J’étais préoccupé par le rythme du match et je pensais qu’il allait exploser, mais il ne l’a pas fait.

«Il a montré un vrai caractère et voulait être le patron sur le terrain. C’est à 20 ans à Wembley dans une équipe qui n’a pas bien fait lors de son premier match.

“Si c’est son niveau, il va être un petit joueur fabuleux.”

