Graeme Souness exhorte Man City à remplacer le milieu de terrain de West Ham Declan Rice

Le milieu de terrain de West Ham Declan Rice est « un remplaçant évident » de Fernandinho à Manchester City, selon Graeme Souness.

Le joueur de 22 ans a poursuivi son ascension cette saison avec une série de performances impressionnantes pour l’équipe de David Moyes.

Chelsea a été lié à une décision de Rice dans le passé, tandis que Ralf Rangnick aurait donné le feu vert à Manchester United pour intensifier sa poursuite de l’international anglais.

Mais avec le contrat de Fernandinho, âgé de 36 ans, à City qui doit expirer cet été, Souness pense que les champions en titre de la Premier League devraient remplacer Rice.

« Au début, je craignais qu’il ne devienne l’un de ces » Eddies constants « qui jouent tout le temps en toute sécurité et disent qu’ils » recyclent la possession « plutôt que d’avoir un impact sur les matchs de leurs équipes », a déclaré Souness au Sunday Times de Riz.

« Maintenant, je pense que Rice sera un footballeur très demandé dans les plus grands clubs. Que ce soit Manchester United, Chelsea ou Manchester City. Je ne pense pas que Liverpool sera à sa poursuite, mais les trois autres le seront.

« Mes doutes étaient de savoir s’il aurait assez de football en lui pour jouer au milieu de terrain. Il pourrait, en fin de compte, toujours jouer à l’arrière, mais pour le moment, ce serait comme attacher ses lacets ensemble parce qu’il a tellement d’énergie à brûler et la technique pour sortir des zones restreintes.

«Je veux toujours qu’il voie l’image et livre la passe plus tôt, pour faire des passes plus révélatrices dans le dernier tiers, mais cela pourrait venir avec confiance et il donne rarement le ballon.

Le transfert de Jack Grealish d’Aston Villa à Manchester City pour 100 millions de livres sterling signifie que c’est là que les enchères devraient commencer pour Rice, qui a quatre ans de moins à 22 ans. City a déjà le groupe de joueurs le plus fort de l’histoire du football anglais, mais toujours rassembler les meilleurs joueurs qu’ils peuvent.

« Oui, ils ont Rodri, mais Fernandinho a 36 ans et dans les six derniers mois de son contrat, donc Rice est un remplaçant évident car ils ont les finances et achètent quand ils sont au top.

« City, Chelsea et United paieront tous une prime pour Rice. Le seul argument que vous pouvez offrir si vous achetez, c’est qu’il n’est pas un attaquant et c’est généralement là que va l’argent. Cela pourrait amener Rice à un autre niveau.



