Graeme Souness fait des pronostics en Ligue des champions pour Liverpool et Chelsea ⋆ .

Graeme Souness a révélé ses prédictions pour les quarts de finale de la Ligue des champions (Photo: Sky Sports)

Graeme Souness a fait ses prédictions pour les quarts de finale de la Ligue des champions et soutient les clubs de Premier League de Liverpool, Chelsea et Manchester City pour se qualifier pour les demi-finales.

Les champions de haut niveau en titre et vainqueurs de la Ligue des champions 2019, Liverpool, affronteront le Real Madrid en quarts, les matches aller des matches se joueront mercredi et jeudi soir.

Manchester City, leader de la Runaway Premier League, affronte le géant allemand Borussia Dortmund, tandis que Chelsea de Thomas Tuchel rencontre Porto pour une place dans les quatre derniers.

Lors de l’autre affrontement en quarts de finale, le Bayern Munich affrontera le Paris Saint-Germain lors d’une répétition de la finale 2020.

« Dans l’état actuel des choses, je vois les trois clubs anglais en demi-finale, ce qui signifierait au moins un finaliste », a déclaré Souness au Times.

Si Erling Haaland passe une bonne nuit, le Borussia Dortmund pourrait exclure quiconque de la Ligue des champions cette saison. Sinon, vous prendriez City toute la journée pour accéder aux demi-finales à leurs frais.

« Nous savons tous que Liverpool a été décevant cette saison, mais ils peuvent se relever pour un match comme celui de cette semaine contre le Real Madrid et même en tenant compte des blessures, comme celles de Virgil van Dijk, ils ont toujours l’avantage.

Liverpool de Jurgen Klopp affrontera le Real Madrid en quarts de finale (Photo: .)

«Il y a beaucoup de jambes fatiguées dans l’équipe du Real maintenant. Ils occupent la troisième place en Espagne et je me méfie de la qualité de la Liga cette saison.

« Nous avons vu un Atletico Madrid décevant que Chelsea a renversé assez facilement et Barcelone a été bien battue par le PSG, alors j’aime mon ancienne équipe là-bas.

« Chelsea a la queue depuis que Thomas Tuchel a pris les commandes et je m’attends à ce qu’ils continuent à jouer contre Porto.

«Ils défendent bien et dominent la possession; mon seul doute est qu’il leur manque toujours un attaquant de 25 buts par saison, c’est pourquoi ils seront un autre club sérieusement intéressé par Haaland.

« Timo Werner a beaucoup d’occasions dorées, mais n’a pas tourné le coin pour être quelqu’un qui les met de côté et au plus haut niveau, vous devez le faire.

La blessure au genou de Lewandowski, qui devrait le garder à l’écart pendant environ un mois, fait du Bayern-PSG le quart de finale le plus difficile à appeler.

Plus: Chelsea FC



« Avec une forme de Lewandowski, le Bayern aurait l’avantage, mais sans lui, je ne suis pas si sûr.

« Retirez ses buts et remplacez-le par un attaquant inférieur et remportent-ils la Bundesliga chaque année ou la Ligue des champions l’année dernière? Une blessure a nivelé cette égalité et cela pourrait aller dans les deux sens. »

Souness a ajouté: « Tant de choses peuvent changer dans un mois, mais pour le moment, je pense que nous pourrions bien avoir à nouveau un vainqueur de la Premier League cette saison. »

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sur le sport.





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();