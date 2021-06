Graeme Souness qualifie l’Écosse d’« équipe du passé » en réaction furieuse à la sortie de l’Euro 2020 alors que la performance des fans contre la Croatie est « honteuse »

in

Graeme Souness a qualifié l’Ecosse d'”équipe du passé” après que leurs rêves pour l’Euro 2020 ont été brisés avec une défaite 3-1 contre la Croatie mardi soir.

Les vétérans Luka Modric et Ivan Perisic ont réalisé des finitions magistrales après une première mi-temps acharnée pour remporter une victoire méritée pour les finalistes de la Coupe du monde à Hampden Park.

L’Écosse quittera un tournoi majeur en phase de groupes pour la 11e fois

Les deux équipes avaient besoin d’une victoire pour progresser et la classe des visiteurs en possession l’a dit malgré le fait que l’Écosse se soit créée un certain nombre d’occasions avant de terminer dernière du groupe D.

S’exprimant sur ITV après le match, Souness a déclaré qu’il pensait que l’approche de Steve Clarke était mauvaise.

La légende écossaise a admis qu’il aurait aimé que le manager apporte quelques changements avant la pause, l’armée tartan ayant du mal à laisser sa marque sur le match.

« J’aurais aimé que les choses changent en deuxième mi-temps, a-t-il déclaré.

« Le plan de la première mi-temps ne fonctionnait clairement pas – ils avaient 68 pour cent de possession.

Le peu de magie de Modric a mis la Croatie aux commandes de l’affrontement

«J’aurais enlevé un attaquant et essayé d’avoir un peu plus de possession au milieu de terrain et de construire à partir de là.

«Nous sommes allés trop longtemps parfois, nous avons essayé de frapper Lyndon Dykes trop souvent. C’était des tactiques du passé, ça nous faisait ressembler à une équipe du passé.

« Je pourrais être critiqué pour avoir dit cela, mais c’est vrai.

“Je comprends. Le manager a un groupe de joueurs et c’est à lui de trouver une façon de jouer qui tire le meilleur parti de ces joueurs, mais j’aimerais que le manager change les choses en seconde période.

“Il met [Nathan] Patterson avec sept ou huit minutes à jouer, mais cela n’affectera pas le match. Nous avons eu des problèmes sur le côté droit avec [Stephen] O’Donnell toute la nuit. Il aurait pu faire mieux pour le premier but et le troisième but.

«Je suis donc déçu, mais ce n’est pas totalement inattendu, car cette équipe de Croatie est une très bonne équipe lorsqu’elle prend le devant de la scène.

« Je ne veux pas être déprimé par ma nation mais je suis déçu après le match contre l’Angleterre. C’était le football d’un autre âge. Il faut jouer au foot. Notre défense la lançait en contournant le milieu de terrain.

Souness n’a tiré aucun coup de poing alors qu’il disséquait la performance de l’Écosse

« Nous devons jouer plus au football si nous voulons progresser. Nous étions comme une équipe d’une autre époque. Désolé si ça fait mal. Nous devons améliorer notre jeu.

« Nous avons un mile de campagne à rattraper. »

Un fan écossais était absolument furieux de l’affichage et a insisté sur le fait que les Écossais « horribles » ont obtenu ce qu’ils méritaient avec le résultat.

S’adressant au Sports Bar après le match sur talkSPORT, le fan mécontent a déclaré: «Nous étions absolument affreux.

« Perdre deux matchs à Hampden Park, c’est honteux. La République tchèque est désespérée, tout comme la Croatie.

«Nous avons eu un match nul contre l’Angleterre et tout le monde était excité, mais l’Angleterre a été affreuse dans ce match, c’est pourquoi nous avons eu le match nul.

«Ce que je dirais, c’est que les deux à l’avant, Che Adams et Lyndon Dykes, devraient rester chez Southampton et Queens Park Rangers car ils ne sont certainement pas de classe internationale.

« Ils ont été affreux tout au long du tournoi. »