Graeme Souness a admis qu’il était déconcerté par l’embauche de Ralf Rangnick par Manchester United en tant que manager par intérim.

Rangnick a été confirmé par les Diables rouges jusqu’à la fin de la saison, qui sera ensuite suivie de deux ans dans un rôle de consultant.

Rex

Rangnick a été confirmé par United lundi

Cela fait suite au départ d’Ole Gunnar Solskjaer après une série de résultats désastreux qui voit United bien loin de la course au titre de Premier League.

La légende de Liverpool, Souness, a admis qu’il n’avait pas compris pourquoi Rangnick entrait à Old Trafford.

« C’est le troisième manager de transition depuis le départ de Fergie. Je ne comprends pas », a déclaré Souness à talkSPORT avant que le rendez-vous ne soit confirmé.

« Le CV de l’homme Rangnick n’est pas celui que vous diriez » wow « et ne vous saute pas aux yeux. Il n’a pas eu beaucoup de succès. Je pense qu’il a remporté un trophée.

« Son talent apparaîtrait, et nous le découvrirons, pour entrer dans un club de football et développer la structure et s’améliorer dans une période de cinq à dix ans.

Souness n’a pas hésité à critiquer Man United

« Ce n’est pas ce dont Man United a besoin en ce moment. Man United en a besoin instantanément. Ils ont besoin de quelqu’un pour avoir un impact maintenant.

«Ils ont un groupe de joueurs en bonne santé là-bas et, cela ne fait aucun doute, Ole n’a pas tiré le meilleur parti de ce groupe de joueurs.

« C’est sur cela que vous êtes jugé. Vous entrez dans un club de football, tirez le meilleur parti des joueurs, puis si vous y restez assez longtemps, vous pouvez amener les vôtres pour commencer.

«À l’heure actuelle, Manchester United a une équipe de joueurs sous-performants.

« Est-ce que ce nouveau gars, qui n’a jamais été en Premier League, pourra faire ça ? Je ne pense pas.

« Je n’obtiens ce rendez-vous à aucun niveau. Si vous pensez à cinq ou dix ans et aux structures qu’il pourrait mettre en place [okay], [but it’s] six mois et puis il va prendre un beau rôle de consultant. Une belle pension pour lui, 63 ans, c’est du beau travail si tu peux en avoir.

« Je n’obtiens tout simplement pas ce rendez-vous. »

Rangnick assumera un rôle de consultant à la fin de la saison

Souness s’est également lancé dans une diatribe sur le recrutement du club au cours des dernières années en ce qui concerne les ventes et les signatures de joueurs.

Il a ajouté : « Je regarde Manchester United sans avoir aucun détail sur leur fonctionnement. Je ne vois personne lever la main et dire « Je l’ai signé, c’est mon joueur ».

« Je ne vois personne prendre ses responsabilités.

« La chose que vous devez réussir dans un club de football est le recrutement et depuis que Fergie est parti, cela a été une masterclass sur la façon de se tromper.

« C’est comme ça que je le vois. Vous regardez les joueurs qu’ils ont amenés, les joueurs qu’ils ont vendus.

« Jonny Evans a été autorisé à partir. Jonny Evans est meilleur que n’importe quel demi-centre qu’ils ont maintenant. Je ne comprends tout simplement pas.

« Les joueurs qu’ils achètent et les joueurs qu’ils vendent, donnant aux gens comme [Anthony] Martial, qui était dans le saloon de la dernière chance il y a deux ou trois ans, un nouveau contrat.

Rangnick a déjà dirigé RB Leipzig, Hoffenheim et Schalke

« Mata est un être humain vraiment sympa, mais que leur offre-t-il sur le terrain. Je ne comprends tout simplement pas qui prend les décisions concernant le football et ils semblent se tromper constamment.

« Manchester United, ce majestueux club de football, est en train de couler. »

Souness a également visé la hiérarchie du club pour la façon dont United a été gérée au cours des dernières années après la fin de l’ère Sir Alex Ferguson.

Il a déclaré: « Man United est peut-être le plus grand club de football au monde lorsque vous prenez en compte le succès, le chiffre d’affaires, les supporters dont ils disposent.

« En ce moment, ils doivent avoir mal. Je sais que les gens pensent qu’en raison de mes relations avec Liverpool, je vais l’apprécier, mais je vais à Man United et je reconnais à quel point c’est un club de football spécial.

« Je pense qu’ils sont mal gérés et je ne parle pas seulement d’Ole, de Mourinho avant cela et de Van Gaal, je ne parle pas de ces gars-là.

« Au-dessus d’eux, la gestion a été catastrophique et c’est pourquoi ils se retrouvent dans cette situation. »

