Graeme Souness révèle pourquoi le milieu de terrain de Man Utd Bruno Fernandes “ne tiendrait pas cinq minutes dans mon vestiaire”

Graeme Souness a reproché à Bruno Fernandes son engouement envers ses propres coéquipiers (.)

Graeme Souness pense que le milieu de terrain de Manchester United et du Portugal Bruno Fernandes “n’aurait pas duré cinq minutes dans mon vestiaire” en raison de sa colère envers ses propres coéquipiers.

Fernandes a été un succès instantané pour United après son arrivée du Sporting l’année dernière, marquant 40 buts et enregistrant 25 passes décisives en 80 apparitions depuis son arrivée à Old Trafford.

Le joueur de 26 ans a également été largement félicité par Ole Gunnar Solskjaer et ses coéquipiers de United pour son leadership dans le vestiaire.

Mais Souness a critiqué Fernandes pour la façon dont il agit envers ses coéquipiers lorsqu’il ne reçoit pas le ballon.

«C’est un garçon exceptionnellement talentueux, il y a tellement de choses à aimer chez lui. Un grand attaquant du ballon, quand il tire, il fait travailler le gardien de but », a déclaré Souness à ITV Sport.

‘J’ai joué avec des joueurs qui n’accepteraient pas la chose que vous venez de toucher [petulance], vous savez qu’il n’a pas le ballon et qu’il agite les mains.



Bruno Fernandes a eu du mal à avoir un impact lors de la défaite du Portugal contre l’Allemagne samedi (EPA)

«Il n’aurait pas tenu plus de cinq minutes dans ma loge, mais c’est un garçon merveilleux et talentueux.

« Ce serait plutôt du genre qui pensez-vous que vous êtes ? On joue en équipe, on gagne ensemble, on perd ensemble.

« Parfois, vous ferez une mauvaise passe, parfois vous ne verrez pas tout.

“Donc, toutes ces bêtises, secouer la tête et agiter les bras vers vos propres coéquipiers, est un non non pour moi.”

