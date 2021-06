Graeme Souness salue Billy Gilmour comme “le meilleur joueur sur le terrain” alors que l’Ecosse retient l’Angleterre pour faire match nul à Wembley

Souness ravie de la performance de Gilmour (Photo: .)

Graeme Souness a déclaré Billy Gilmour “le meilleur joueur sur le terrain”, le milieu de terrain de Chelsea jouant un rôle de premier plan pour l’Écosse contre l’Angleterre.

Le joueur de 20 ans a remporté sa troisième sélection pour son pays à Wembley, réalisant une superbe performance aux côtés de John McGinn et Callum McGregor au cœur du milieu de terrain.

Le résultat maintient les espoirs de qualification de l’Ecosse pour les huitièmes de finale en vue de son dernier match de groupe contre la Croatie mardi.

Contre une équipe anglaise qui manquait d’intensité pour l’occasion, l’Ecosse a dominé au milieu du parc avec Souness saluant la performance du jeune Ecossais.

“Je pense que tout au long des 90 minutes, vous avez vu des joueurs écossais mettre des corps sur la ligne en mettant des blocs”, a déclaré Souness à ITV.



Gilmour a joué dans le tirage au sort à Wembley (Photo: .)

“Puis-je insister sur ce point et souligner que les gens parlent de l’Écosse,” nous sommes passionnés et travaillons plus dur “, nous l’avons fait mais nous avons également mieux joué que l’Angleterre pendant une grande partie du match

“Le dépassement était meilleur, le mouvement était meilleur, ils ressemblaient plus à une équipe que l’Angleterre.

«Le petit garçon Gilmour pour son premier départ international était le meilleur milieu de terrain fantastique sur le terrain.

Plus : Chelsea FC



«Je ne veux pas que quiconque parte ce soir et pense que c’était juste à propos de l’effort de l’Écosse ce soir. C’était une bonne performance d’équipe.

La performance de Gilmour a également établi des comparaisons avec son coéquipier de Chelsea N’Golo Kante avec Crystal Palace et l’arrière néerlandais Patrick van Aanholt également parmi ceux époustouflés par sa performance.

“Fair-play en Écosse, ces jeux tribaux sont différents”, a-t-il écrit sur Twitter. “Billy Gilmour était essentiellement N’Golo Kante.”

PLUS : Frank Lampard félicite le milieu de terrain de Chelsea Billy Gilmour pour sa performance lors du match nul entre l’Écosse et l’Angleterre à l’Euro 2020

PLUS : Le flop de Chelsea Alvaro Morata répond aux critiques après un échec choquant contre la Suède

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();