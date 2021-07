Graeme Souness « voulait se battre » contre Lee Bowyer et Kieron Dyer après une rupture dans le match fou Newcastle vs Aston Villa où Steven Taylor a été « abattu par un tireur d’élite »

in

Le match de Newcastle contre Aston Villa en avril 2005 est un match dont on se souvient pour toutes les mauvaises raisons.

talkSPORT.com a passé en revue l’un des jeux les plus tristement célèbres de la Premier League.

. – .

Lee Bowyer et Kieron Dyer se sont inexplicablement combattus sur le terrain

Newcastle est entré dans le match soutenu par la nouvelle que le légendaire attaquant Alan Shearer avait reporté sa retraite pour jouer une autre saison.

Cependant, jusqu’à la 81e minute, Villa semblait faire la une des journaux alors qu’ils prenaient une avance de trois buts grâce au premier match de Juan Pablo Angel et aux deux pénalités de Gareth Barry en deuxième mi-temps.

Le premier des deux tirs au but de Barry a eu lieu lorsque Nick Butt a été dépossédé sur la ligne médiane par Darius Vassell, qui a pris le ballon au-delà de Shay Given.

C’était à Steven Taylor de l’arrêter et il l’a fait… mais avec sa main, ce qui a conduit au premier renvoi de la journée à la 72e minute.

Malgré les affirmations désespérées de Taylor selon lesquelles il avait été touché à la poitrine, l’arbitre Barry Knight n’a pas hésité à l’expulser.

Barry a doublé l’avance de Villa sur place, avant de terminer son doublé lorsque Stephen Carr a mis en échec Vassell à l’intérieur de la surface.

Avec Villa à juste titre 3-0, les tensions étaient vives parmi les joueurs de Newcastle, mais personne n’aurait pu prévoir ce qui se passerait ensuite.

. – .

Bowyer et Dyer ont été séparés par les deux groupes de joueurs

Le combat

Après une certaine dissidence sur le terrain d’entraînement entre la paire avant le match, les stars de Magpies Lee Bowyer et Kieron Dyer ont été vues en train de se donner des coups de poing dans un incident hors du ballon.

Les joueurs de Villa et de Newcastle ont dû séparer la paire avec Barry menant un Bowyer enragé.

Sans surprise, Bowyer et Dyer ont reçu des cartons rouges consécutifs de Knight alors que l’équipe de Graeme Souness a terminé le match avec HUIT joueurs.

Dans une interview avec ., l’ancien défenseur de Newcastle Aaron Hughes a révélé que l’Écossais dur voulait combattre Bowyer et Dyer dans le vestiaire à temps plein.

Il a dit : « Il voulait les combattre. Tout le monde restait assis là, abasourdi. « Qu’est-ce qui vient de se passer ? »

La journée était censée être consacrée à Shearer, qui avait été accueilli en héros par les fidèles de St James’ Park.

À l’époque, l’ancien attaquant anglais avait qualifié ses coéquipiers de « honte ».

. – .

Le grand jour de Shearer a été complètement gâché

Il fulminait : « Une fois de plus, la bonne réputation de Newcastle United est traînée dans la boue.

“Ce qui s’est passé était une honte, il n’y a aucune défense pour cela et j’ai fait connaître mes sentiments dans le vestiaire.

« Je suis encore très en colère et très frustré par tout cela, surtout quand les choses allaient si bien et que l’esprit au sein du camp était si bon ces derniers mois.

“Ce n’est pas la première fois que Newcastle fait la une des journaux pour toutes les mauvaises raisons cette saison. Notre linge sale a été étendu pour que le pays en soit à nouveau témoin. »

Souness a tenu une conférence de presse d’après-match aux côtés de Bowyer et Dyer, qui se sont tous deux excusés pour leurs actions.

Expliquant le combat dans son autobiographie, Dyer a déclaré: «Je pouvais le voir marcher vers moi, les yeux exorbités.

« Graeme Souness criait ‘ne le fais pas’ depuis la ligne de touche mais Lee Bowyer a continué à venir.

«Je l’ai attrapé par les épaules et le cou pour l’éloigner de moi, puis il a commencé à pleuvoir à coups de poing.

« C’était comme un ralenti. Quand les coups de poing me touchaient à la tête, je pensais : « Je ne peux pas croire qu’il me frappe devant 52 000 personnes. Putain, à quoi pense-t-il ?’

«J’essayais de le laisser se frapper. Je pensais que ça allait être juste des sacs à main. C’est le genre de chose qui peut arriver à l’entraînement, mais pas en match. Personne de sensé ne ferait ça – mais Bow avait perdu la tête.

«Je pense qu’il m’a frappé quatre fois. Les coups de poing n’ont pas fait mal, mais au moment où le quatrième coup de poing est arrivé, j’ai pensé ‘f *** ça’ et je lui en ai lancé un en retour.

. – .

Dyer et Bowyer ont tous deux été expulsés tard

Pendant ce temps, Bowyer a décrit plus tard l’incident comme un “moment de folie”.

Il a déclaré: «Tout le monde l’a regretté après. Mais nous sommes gagnants.

«Quand vous jouez au football, vous devez être comme ça. Il faut vouloir gagner. Parfois, ça va trop loin – c’est ce qui s’est passé ce jour-là.

“Je suis sûr que si nous avions gagné 3-0, cela ne serait jamais arrivé.”

. – .

La chemise de Bowyer a été complètement déchirée par Dyer

Given, qui a regardé le combat de loin dans le but, a ensuite révélé les détails de la diatribe chargée de jurons de Shearer à Bowyer et Dyer dans les vestiaires.

Il a déclaré: « Toute la journée avait été Sunday League. C’était de la folie. Vous ne voyez même pas les footballeurs frapper des joueurs de l’opposition ces jours-ci, donc avoir deux coéquipiers pour cela était ridicule.

« Al était aussi fou que je ne l’ai jamais vu. « Qu’est-ce que c’était que ça ? Qu’est-ce que tu foutais ?’

« Il leur criait dessus. ‘Vous êtes tous les deux une putain de blague. Vous êtes une honte pour le club ».

« Newcastle faisait les gros titres pour des raisons ridicules et il était abasourdi par tout cela.

« C’était une farce. Deux coéquipiers qui se battent ? Et ensuite ? Le football est déjà assez difficile quand c’est 11 contre 11, sans parler de 11 contre 8.

« Bowyer et Dyer étaient encore furieux par la suite et ils auraient probablement eu un autre combat là-bas et ensuite pour régler le problème. Souness a tout mis au lit en un rien de temps.

. – .

Les deux joueurs ont tenu une conférence de presse avec le manager Souness pour s’excuser pour le combat

L’effondrement de Bowyer et Dyer a clairement eu un effet négatif sur Newcastle pour le reste de la saison.

Les Magpies n’avaient goûté à la défaite qu’une seule fois en 17 matchs toutes compétitions confondues avant la rencontre avec Villa.

Cependant, après la tristement célèbre humilité, Newcastle n’a remporté qu’une seule victoire lors de ses huit derniers matches de Premier League et a été éliminé de la Coupe UEFA en quart de finale par le Sporting Lisbonne.

Le Handball

Il n’y avait peut-être pas pensé au départ, déjà de retour dans les vestiaires et inconscient de la bataille sur le point de commencer entre ses coéquipiers, mais Taylor allait bénéficier d’un énorme sursis.

Non seulement son handball flagrant avait valu à Villa un penalty pour porter le score à 2-0, mais cela l’avait rendu très idiot.

Dans une tentative de dissimuler son délit évident, il s’est tenu le côté, a pivoté, a cambré le dos et a plié les genoux à un angle sauvage, tout en ajoutant une expression douloureuse à son visage.

Mais il n’y avait pas moyen de s’en sortir. L’arbitre Knight – et à peu près tout le monde dans le stade savait ce qu’il avait fait.

Lorsque Taylor a découvert Bowyer et Dyer et a volé son tonnerre, il était «absolument ravi», mais ses coéquipiers et ses adversaires n’oublient pas ces choses si facilement.

Aaron Hughes l’a qualifié de “l’une des choses les plus claires que j’ai jamais vues de ma vie”, tandis que sur le banc, les bancs de Newcastle et Villa, respectivement, James Milner et Nolberto Solano, ont tous deux été amusés par ce qu’ils avaient vu.

Le premier a estimé que c’était douloureux à regarder, tandis que le second a ajouté: «Taylor est tombé comme s’il avait reçu une balle sanglante des tribunes. On aurait dit que quelqu’un avait un fusil de sniper et l’a attrapé en pleine poitrine. C’était hilarant.”

Le gardien remplaçant des Magpies, Steve Harper, a ajouté : « Nous pouvions tous voir ce qu’il avait fait. S’il y avait eu un Oscar pour avoir joué un rôle excessif, il l’aurait gagné.

. – .

Taylor dans des temps plus heureux pour Newcastle

“J’ai fait un peu semblant mais je ne vivrai jamais ça”, a déclaré Taylor. «C’était le pire sentiment au monde; mon premier carton rouge professionnel.

“J’ai eu une ovation debout pour ça et, à ce jour, je ne comprends pas pourquoi ils me l’ont donné.”

Même les arbitres ont été impitoyables avec Taylor après l’incident, l’avertissant qu’ils ne voulaient «pas de handball ni de plongée» lorsqu’ils arbitraient ses matchs.

Et il se fait toujours taquiner à ce sujet près de 16 ans plus tard.

« À ce jour, c’est le clip qu’ils jouent pour se moquer de moi », a-t-il admis. « C’est amusant de regarder en arrière, mais à l’époque, c’était horrible. »

L’affrontement de vendredi entre les deux équipes a certainement de quoi être à la hauteur.