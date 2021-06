Graham Bonnet affirme qu’Yngwie Malmsteen a essayé de l’étrangler il y a près de quatre décennies : « Il est devenu un monstre »

Formé en 1983, groupe basé à Los Angeles ALCATRAZZ est devenu célèbre pour son mélange de rock mélodique et progressif et pour avoir introduit des guitar heroes Yngwie J. Malmsteen et Steve Vai aux masses. Dans une nouvelle interview avec Jeff Gaudiosi de MisplacedStraws.com, ALCATRAZZ chanteur Graham Bonnet a déclaré au sujet de la décision du groupe de se séparer Malmsteen en 1984, un an seulement après ALCATRAZZcréation de : “Yngwie dû aller. Nous venons d’avoir une bataille qui n’était pas très bonne. J’aurais aimé qu’il puisse rester, mais ce gamin est devenu un monstre – mais un putain de super guitariste, sans aucun doute. Une nuit, je suis sorti de la scène quand il était temps pour son solo de guitare, et je suis sorti de la scène et j’ai trébuché sur son cordon et je l’ai sorti de l’ampli foutu. Et il pensait que je l’avais fait exprès. Je suis allé au bus et j’étais assis là en train de parler au chauffeur du bus. Et Yngwie court, me prend par le cou, fait ça [makes a choking motion], enfonce ses pouces dans ma gorge. Il a dit : ‘Putain de connard. Au milieu de mon solo, tu m’as débranché. J’ai dit : ‘De quoi parlez-vous ?’ Je ne savais pas – je ne savais vraiment pas ce que j’avais fait. Ce qui s’est passé, c’est qu’un membre de notre équipage a vu cela se produire, a vu Yngwie. [Yngwie] essayait de tuer ma voix, en gros. Il a enfoncé ses pouces juste ici. J’étouffais. Et ce gars hongrois, qui était grand et un de mes amis proches à l’époque, s’est approché de lui et a dit : ‘Yngwie…’ Il a eu Yngwie sous son bras comme ça [makes a headlock], et il a dit, ‘Tu touches putain Graham encore une fois, je vais te casser le cou. Et cette nuit-là, je me souviens que nous rentrions chez nous dans le bus pour LA, et nous avons tiré Yngwie dans le bus de tournée parce que tu ne peux pas faire ça — tu ne peux pas étrangler le chanteur. C’était donc la fin de Yngwie.”

Peu de temps après, Vai est entré dans l’image et est resté dans ALCATRAZZ assez longtemps pour apparaître sur le deuxième album du groupe, les années 1985 “Troubler la paix”.

“Pour moi, c’était mieux” Graham mentionné. “J’aime la manière Steve joué, et il était si inhabituel – comme Michael Schenker. Il y a quelque chose à propos de ces deux gars; ils ne sont comme les autres. Ils font tout ça [shredding], mais ils ont un certain style qui est incomparable. Je ne sais pas. C’est comme Gary Moore et Jeff Beck – vous pouvez dire que c’est eux. Beaucoup de guitaristes, c’est juste [shredding] pour l’amour de [shredding], qui est super. C’est fantastique, mais ce n’est pas une chanson. Yngwie C’était génial parce qu’il jouait la chanson, pas seulement pour dire : « Oh, voici mon solo de guitare ». Et Steve était le même. Steve, je m’entendais très, très bien avec lui, parce qu’il venait juste de partir Frank Zappaet nous avions des idées différentes. C’était juste très, très inhabituel – très décalé et tellement avant-gardiste sur beaucoup de choses. Nous devions en quelque sorte affiner les trucs d’avant-garde vers des trucs un peu plus radiophoniques. Mais j’aime ce qu’il a fait. Et nous avons écrit des chansons que nous devions en quelque sorte faire apparaître, si vous voulez – les rendre plus populaires, à consonance commerciale. Parce qu’il était sur la même piste que moi. J’aimais les choses quand elles étaient inattendues, et c’est comme ça qu’il était. Mais je pense que ce deuxième album, pour moi, de ALCATRAZZ est mon préféré – c’est vraiment le cas – à cause de son jeu. Je pense que les chansons que nous avons composées étaient géniales. Ils sonnent toujours bien.”

Plus tôt ce mois-ci, Graham Bonnetla version de ALCATRAZZ a annoncé l’ajout d’anciens PLUS JAMAIS et courant ENNEMI JURÉ guitariste Jeff Loomis dans les rangs du groupe.

Grahamla version de ALCATRAZZ ne doit pas être confondu avec le groupe comprenant des membres originaux Jimmy Waldo et Gary Shea, avec un nouveau chanteur Doogie blanc (ARC-EN-CIEL, YNGWIE MALMSTEEN, FÊTE MICHAEL SCHENKER), le batteur Marc Benquechea et guitariste Joe Stump, qui a sorti un nouveau single, “Tour de roue”, En début juin.

“Tour de roue” sorti six mois après Waldo, Souche, Karité et Benquechea a publié une déclaration disant qu’elle serait rejointe par blanc pour toutes leurs tournées 2021. Un mois plus tôt, Bonnet a déclaré qu’il n’était “plus affilié” à ALCATRAZZle gérant Gilles Lavery.” A l’époque, l’autre ALCATRAZZ les députés ont riposté, affirmant qu’ils étaient “toujours représentés” par Lavery et dynamitage Bonnet pour « dicter[ing] à nous qui peut être ou non notre gestionnaire collectif ou individuel.”

Peu de temps après, Bonnet a publié une déclaration via ses réseaux sociaux dans laquelle il a déclaré qu’il « continuerait d’enregistrer et de jouer avec ALCATRAZZ. Je suis le fondateur et auteur-compositeur principal depuis la création du groupe en 83.” Il a ajouté qu’il “annoncera l’incroyable nouvelle ALCATRAZZ au printemps” et a promis d’emmener le nouveau groupe sur la route. Il a dit plus tard qu’il n’avait “pas l’intention d’abandonner le nom ALCATRAZZ” et il ne s’attendait pas non plus à ce que ses anciens camarades de groupe le fassent. Il a expliqué: “C’est une vieille histoire – les groupes se séparent et il y a deux versions. Cela ne me dérange pas. j’ai tourné avec Doogie ces dernières années avec [MICHAEL] FÊTE DE SCHENKER et c’est un bon ami et un sacré bon interprète. À mon avis, il n’y a pas trop de musique. Les gens peuvent écouter l’une ou l’autre ou les deux versions et choisir ce qu’ils veulent. Je ne suis pas intéressé à me chamailler sur un nom, je préfère juste faire de la musique.”