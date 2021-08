Graham Gouldman de 10cc de retour en action avec “Heart Full Of Songs”

10ccGraham Gouldman est revenu sur scène hier soir (31 juillet) après une interruption forcée d’environ 16 mois. Il a amené son groupe et son spectacle Heart Full Of Songs au Sound Lounge de Sutton, dans le sud de Londres, jouant de la musique de toute sa brillante carrière d’auteur-compositeur et d’interprète dans une salle comble et ravie.

Le concert représentait non seulement la reprise du travail en direct de Gouldman, mais une rare occasion pour les admirateurs de le voir dans un cadre de club intime, pour un public de 100 personnes. Le lieu a récemment accueilli un spectacle de taille similaire de Chris Difford de Squeeze, avec son camarade Melvin Duffy, juste avant leur départ pour les États-Unis pour une tournée avec Daryl Hall et John Oates. Le Sound Lounge vient de devenir le premier lieu de musique populaire à obtenir le statut officiel certifié CarbonNeutral®, pour ses efforts visant à réduire son impact environnemental.

L’ensemble du groupe de quatre musiciens a été précédé d’une séance de questions-réponses informelle avec le mécène du lieu et contributeur de uDiscover Music, Paul Sexton, au cours de laquelle Gouldman a longuement parlé de sa vie et de son époque dans la musique. Il s’est ouvert sur la réflexion de l’artiste sur la demande, en 2018, de rejoindre Ringo Starr‘s All-Starr Band, qu’il a décrit en termes d’émerveillement d’être sur scène avec Starr, depuis Les Beatles a tant fait pour lui donner envie de poursuivre une vie dans la musique. L’expérience a inspiré “Standing Next To Me”, le morceau d’ouverture de l’album 2020 de Gouldman Modesty Forbids.

La conversation a également abordé son énorme succès initial dans l’écriture de chansons, alors qu’il était encore adolescent, avec des succès aussi importants que “For Your Love” des Yardbirds et “Bus Stop” des Hollies. Il a réfléchi à la démocratie créative à quatre avec Eric Stewart, Lol Creme et l’ancien membre du groupe des Mockingbirds, Kevin Godley, qui a alimenté le inventivité remarquable du 10cc.

Gouldman a également parlé de la création ultérieure d’un autre partenariat parfaitement assorti, avec le chanteur et écrivain américain Andrew Gold dans le duo à succès des années 1980 Wax. Le couple avait prévu de faire un autre disque sous ce nom jusqu’à la mort subite et prématurée de Gold en 2011, à l’âge de 59 ans.

Après l’entracte, Gouldman est revenu sur scène avec ses camarades de groupe pour les succès et anecdotes de 80 minutes Heart Full Of Songs, un titre inspiré d’un autre de ses premiers succès en tant qu’écrivain avec les Yardbirds, « Heart Full Of Soul. ” Il a commencé à la guitare acoustique solo avec “Pamela, Pamela”, le tube qu’il a écrit pour Wayne Fontana and the Mindbenders, avant d’être rejoint par ses camarades de groupe pour un set qui a embrassé une carrière riche et variée de plus de 55 ans.

10cc, acoustiquement parlant

D’autres compositions des années 1960 pour les groupes à succès de l’époque comprenaient des versions de « Bus Stop » et « Look Through Any Window », enregistrées par les Hollies, et le hit des Herman’s Hermits « No Milk Today ». Les chansons du catalogue 10cc habilement adaptées à ce cadre acoustique comprenaient “Good Morning Judge”, “The Things We Do For Love” et, bien sûr, “I’m Not In Love”.

Gouldman a parlé avec beaucoup d’affection de son “frère” Gold tant regretté, interprétant leur tube britannique et européen de 1987, “Bridge To Your Heart” ainsi que “Daylight”, la chanson qu’il a écrite à propos de son défunt ami pour l’album solo de 2012. Amour et Travail. La soirée s’est clôturée par une célébration “Vacances Dreadlocks.”

Coeur plein de chansons se poursuit avec un spectacle à Amsterdam le 2 septembre, puis joue au Royaume-Uni de fin septembre à octobre, y compris une autre date à Londres à Union Chapel le 8 octobre. Gouldman joue également beaucoup avec la version moderne de 10cc en Europe en octobre et novembre , avec une tournée au Royaume-Uni réservée pour septembre 2022.

Acheter ou diffuser les Coffret 4 CD Avant, Pendant, Après : L’histoire du 10cc.