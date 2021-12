Graham invente un miracle

Une fête dans les égouts de l’Ouest, une conférence en panne cette saison, Il avait la résolution la plus incroyable bien sûr, une fin de film qui a fait la Une d’un match qui pointait vers l’anonymat : les Pélicans ont battu le Thunder à OKC (110-113) et il y a eu un relais dans la file d’attente : les premiers sont avant-derniers (9-21), les seconds sont déjà derniers (8- 19, onze défaites en treize matchs).

Sans Zion Williamson et sans nouvelles (pas bonnes, du moins) de leur franchise player théorique, les Pélicans ont pris la joie de l’année après un mauvais début et grâce à une fin dans laquelle il y avait deux héros. D’abord Brandon Ingram, qui a inscrit les 10 points de son équipe entre 102-100 et 107-110. Et puis bien sur Devonte ‘Graham, qui a résolu avec le triple vainqueur le plus éloigné du dernier quart de siècle: presque depuis sa propre ligne de trois, à environ 19 mètres du panier rival. Nous n’avons pas non plus vu au cours des 25 dernières années deux triples à un minimum de dix mètres dans les cinq dernières secondes. D’abord Shai Gilgeous-Alexander a marqué un cirque, déséquilibré et désespéré, pour égaliser (110-110) sur ces 10 mètres, puis est venu le miracle, lorsque l’extension semblait une certitude, de Graham.

Ainsi, un match a été résolu dans lequel Ingram a terminé avec 34 points, 8 rebonds et 4 passes décisives, Graham avec 15 + 4 + 8 et Jonas Valanciunas avec 19 points et 16 rebonds. Un rocher, comme presque toujours. Dans le Thunder, sans Lu Dort, 35 points et 25 tirs de Gilgeous-Alexander (10/25) et de bonnes minutes de la recrue Josh Giddey (17 + 9 + 7) et sous-estimé Kenrich Williams (17 + 6 + 3). Chez les visiteurs, 13 minutes pour Willy Hernangómez : 7 points et 3 rebonds.

PÉPITES 107-LOUPS DE BOIS 124

Si Graham a inscrit le triplé le plus incroyable de la saison, Anthony Edwards a empilé dix avec un énorme 10/14 pour un Wolves qui a ajouté 23 (23/48) et 15 en première mi-temps où ils ont dompté (61-75) les Denver Nuggets (107-124 en finale). C’est un 14-14 pour les Rocheuses et un 13-15 pour les visiteurs, qui s’en sont tirés avec un 2-13 au troisième quart, lorsque les Nuggets ont menacé de comprimer le score (88-108 à la fin du troisième trimestre).

Avec ses dix triplés, Edwards a terminé avec 38 points, accompagné de Karl-Anthony Towns (32 points) et D’Angelo Russell (16 + 8 rebonds et 7 passes). Une belle victoire des Wolves contre quelques Nuggets qui les avaient battus lors des douze derniers duels directs et qui continuent de perdre des troupes. Cette fois, Markus Howard est tombé, avec une blessure à la jambe. Barton et Gordon étaient paresseux et Nikola Jokic s’est de nouveau retrouvé très seul même si, comme toujours, il est allé aussi loin qu’il a pu : 27 points, 10 rebonds, 11 passes décisives. Sixième triple-double de la saison pour le Serbe. Campazzo n’avait pas visé (2/7 en triple) et a terminé avec 6 points et 8 passes décisives.

JAZZ 124-CLIPPERS 103

Morbide… mais pas beaucoup. Il s’agissait du premier Jazz-Clippers depuis le match nul en séries éliminatoires au cours duquel les Angelenos, sans Kawhi Leonard, ont battu les Jazz 2-0 en demi-finale Ouest. Mais ceux de Lue non seulement continuent sans Kawhi, ils sont aussi sans Paul George et sans Nico Batum. Ils ont eu, oui, quatre victoires d’affilée (ils restent maintenant à 16-13), une bonne séquence qui s’est terminée sur la piste dans l’équipe la plus en forme, sûrement, de toute la NBA. Sans faire de bruit, le Jazz compte huit victoires consécutives et monte sur le podium de la ligueMieux que quiconque dans l’Est, deux matchs et demi pour les Warriors et deux pour les Suns.

Les Clippers, comme presque toujours dans les circonstances, étaient collants et compétitifs. Autant qu’ils le pouvaient. La première mi-temps de Bledsoe (au final 21 points, 5 rebonds et 8 passes), les points de Marcus Morris (24 à 8 rebonds) et le coeur de Reggie Jackson (15 + 5 + 9) ont permis qu’il y ait un combat jusqu’à une seconde mi-temps où la logique pouvait. Et dans laquelle figurait Donovan Michell, qui a marqué 19 points après la pause après être resté à 8 en première mi-temps. Il en a ajouté 13 (27 au total) au troisième quart, dont un 9-0 a mis le match assez loin (87-70) tandis que trois pointeurs de Bogdanovic (20 points, 6/7 sur trois), Clarkson (21 points. .. ). Gobert a terminé avec 20 points et 17 rebonds pour un Jazz à 20-7 et dont la revanche était peu connue par les défaites des Clippers. Mais ils ont fait ce qu’ils avaient à faire : gagner.

EPERONS 115-HORNETS 131

A San Antonio, les Spurs sont débordés (115-131) par les Hornets, qui ont réussi à rester positifs (maintenant 16-14) malgré leur énorme transe avec COVID, qui les a eus sans cinq joueurs importants. Ceux-ci sont de retour, et LaMelo Ball a disparu, qui pourrait revenir demain. Toujours sans meneur, la deuxième équipe la plus marquante de la NBA a laissé un récital au Texas : 131 points avec 60% en tirs et 53% en triples. Et 33 passes décisives. Gordon Hayward a mené la charge avec 41 points et 15/19 tirs. Cody Martin a ajouté 21 points et 8 rebonds, Miles Bridges 19 + 8 + 8, Rozier 13 points, McDaniels 15 + 10, PJ Washington 12 + 9 + 7…. Un formidable exercice choral pour une très bonne équipe de basket. Et très drôle.

Les Spurs, avec beaucoup moins de succès, ont offert peu de résistance malgré leur 25/25 de la ligne du personnel, où ils ont amassé +14 dans un match qu’ils ont perdu par 16 points. Ils sont 6-9 sur leur piste et 10-17 au total. Les meilleurs étaient Keldon Johnson (21 points) et du banc Forbes (25), dans une journée où ils ont dû beaucoup lancer pour produire des joueurs comme Dejounte Murray, Derrick White et McDermott.