Après une bonne soirée électorale pour les républicains, la sénatrice Lindsey Graham, SC, a déclaré à Fox News que les démocrates devraient hésiter à soutenir le programme de dépenses socio-économiques « Reconstruire mieux » du président Biden, qu’il a qualifié de « socialiste ».

« Il y a deux voix à l’oreille de Nancy Pelosi : l’une est The Squad qui dit ‘tu ferais mieux d’adopter ce projet de loi et ce programme socialiste pour l’Amérique ou nous nous retournerons contre toi.’ L’autre voix, ce sont les habitants de Virginie, de Pennsylvanie, de Minneapolis et de Buffalo, qui disent que nous en avons assez de ce grand libéralisme gouvernemental », a déclaré Graham.

Le sénateur de Caroline du Sud a souligné plusieurs bouleversements républicains et élections où l’extrême gauche a été réprimandée. Plus particulièrement, il a souligné que l’homme d’affaires républicain Glenn Youngkin avait remporté le poste de gouverneur de Virginie aux côtés de ses collègues républicains, le lieutenant-gouverneur élu Winsome Sears et le procureur général élu Jason Miyares.

Le candidat républicain au poste de gouverneur de Virginie, Glenn Youngkin, organise un événement de campagne à Amherst, en Virginie, le 28 octobre 2021 (Charles Creitz/Fox News) (Charles Creitz/Fox News)

En Pennsylvanie, les républicains ont fait table rase des fonctions judiciaires dans tout l’État lors du scrutin – notamment avec le juge de Harrisburg, Kevin Brobson, élu pour un mandat de dix ans à la Cour suprême de Pennsylvanie. La victoire permet au GOP de conserver sa minorité de deux sièges sur le banc de 7 membres lors de la retraite obligatoire du juge Thomas Saylor. Les juges Megan Sullivan, Stacy Wallace et Drew Crompton ont également remporté leurs candidatures à l’échelle de l’État dans le Commonwealth.

Kevin Brobson, le candidat républicain à un siège à la Cour suprême de l’État de Pennsylvanie, part avec sa femme Lauren après avoir voté à leur bureau de vote au Fishing Creek Community Center, le 2 novembre 2021, à Harrisburg, Pennsylvanie (AP Photo/Marc Prélèvement)

Graham a également mentionné une course du New Jersey qui a envoyé des ondes de choc à travers l’État. Edward Durr, un chauffeur de camion de Gloucester, a renversé le président du Sénat du New Jersey, Steve Sweeney. Sweeney était considéré comme le deuxième démocrate le plus puissant du New Jersey et a été en poste pendant plus de deux décennies.

Graham a déclaré à « The Story » que malgré les messages envoyés par les électeurs mardi soir, Pelosi est probablement plus préoccupé par les demandes de « The Squad ».

« Ce sont des États violets et bleus. Ce n’est pas comme si la Caroline du Sud vous disait de prendre un laissez-passer et de ralentir. Ce sont les gens dans les zones bleues qui disent que nous en avons assez de ces dépenses, dépenses, dépenses et élargissement du gouvernement. Nous sommes inquiets pour l’inflation et ce projet de loi de dépenses socialiste sur lequel ils pourraient voter ce soir jette de l’essence sur l’inflation », a-t-il déclaré. « Tout démocrate qui prétend être modéré si vous votez pour le plan de dépenses socialiste, vous vous ferez battre le cul et vous le méritez. »

Graham a également répondu à un commentaire du président du comité House Ways & Means, Richie Neal, D-Mass., qui a déclaré que les critiques affirmant que le public ne savait pas ce qu’il y avait dans la législation « Build Back Better » étaient « malhonnêtes ».

« Une loupe a été mise dessus », a affirmé Neal.

« Ce n’est pas vrai », a déclaré Graham. « Il n’a pas de score au Congressional Budget Office. La Wharton School of Finance, pas exactement une institution de droite, affirme que la facture n’est pas de 1,75 billion de dollars, mais de près de 4 billions de dollars. »

Graham a déclaré que le peuple américain avait « dit non » à des dépenses aussi énormes et a critiqué la représentante Alexandria Ocasio-Cortez, DN.Y., pour avoir affirmé que les démocrates avaient subi des pertes en raison d’une « campagne super modérée[s] qui n’excitent pas, ne parlent pas ou ne dynamisent pas une base progressiste. »

« Son candidat à la mairie de Buffalo, New York – un socialiste avoué – a été battu par un candidat écrit. [Sweeney] a été battu par un gars qui a dépensé 153 $. Elle pense que le problème est qu’ils ne sont pas assez libéraux. Si vous l’écoutez et que vous marchez sur son air, vous aurez un effacement comme vous ne l’avez jamais vu auparavant », a déclaré Graham. « Voici les nouvelles vraiment tristes. Si vous faites ce que l’AOC veut que le Parti démocrate fasse, vous allez nuire à l’économie et mettre beaucoup de gens au chômage et créer de l’inflation. »