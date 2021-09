Graham Potter confirme le coup de blessure de Brighton; réagit à la réclamation de Bisouma

Graham Potter ne s’attend pas à ce que le défenseur de Brighton Adam Webster soit à nouveau disponible avant la prochaine pause internationale en octobre.

Webster a dû sortir dans la première moitié de la victoire 1-0 contre Brentford le week-end dernier avec une blessure aux ischio-jambiers. Potter prépare actuellement Brighton pour un match contre Leicester dimanche, mais devra le faire sans le défenseur central. De plus, il pourrait être sans lui pendant quelques semaines.

“Peut-être que l’autre côté de la pause internationale est là où nous cherchons avec lui, si nous sommes en quelque sorte justes avec lui et un peu de récupération”, a déclaré Potter.

“Donc, ce n’est pas la meilleure nouvelle, mais pas la pire – c’est probablement au milieu.”

La meilleure nouvelle pour Potter est que Dan Burn est à nouveau disponible après un récent problème au genou. De plus, Enock Mwepu est en lice pour revenir, tandis qu’Aaron Connolly peut également revenir dans les plans.

Pascal Gross reste sur la touche pour des raisons de Covid-19 et le plan pour Tariq Lamptey, qui a eu un problème aux ischio-jambiers, est de revenir mercredi en Coupe Carabao contre Swansea.

Ceux qui sont disponibles viseront à poursuivre le début de saison positif de Brighton. Ils ont remporté trois matchs sur quatre après avoir remporté 19 matchs pour atteindre le même nombre de victoires la saison dernière.

Brighton a terminé 16e la saison dernière, mais beaucoup ont estimé que leurs performances justifiaient un peu plus. Même ainsi, Potter est maintenant optimiste sur le fait que de bonnes marges vont maintenant en leur faveur.

« J’ai beaucoup parlé l’année dernière du fait que les marges étaient très serrées et qu’elles tombaient souvent du mauvais côté de nous. Nous avons juste continué à travailler, et cette fois je pense que les marges ont été en notre faveur.

« Nous ne nous sommes pas trop dépréciés lorsque les résultats n’allaient pas dans notre sens, et nous n’allons pas non plus nous laisser emporter quand ils ont été dans notre sens. Il s’agit d’essayer de s’améliorer, d’essayer de se concentrer sur le prochain match.

« Nos attentes ne changent pas. À court terme, des résultats peuvent arriver, bons et mauvais, mais je pense que vous devez rester cohérent en termes d’où vous en êtes avec votre réflexion et continuer à essayer de vous améliorer. C’est là que nous en sommes.

Potter réagit à la réclamation de Bisouma

Pendant ce temps, Potter a également réagi à Yves Bisouma affirmant être le meilleur milieu de terrain de Premier League.

Interrogé par la BBC qui est le meilleur milieu de terrain de la division, Bissouma a déclaré à son ancien coéquipier Glenn Murray : « Je ne veux pas être arrogant, mais c’est mon esprit – je pense que pour moi, c’est moi parce que dans ma tête je suis travailler pour être le meilleur.

« Donc je ne peux pas dire un autre nom. Je sais que la Premier League a trop de bons milieux de terrain, mais pour moi, c’est moi parce que cela me donne confiance et énergie pour travailler dur pour montrer aux gens que je suis là, je suis Bissouma.

Potter pense que Bissouma devient plus cohérent et de meilleure qualité. Mais il pense toujours qu’il peut encore s’améliorer.

«Je pense qu’il a fait de bons pas. Je pense que ce qui est excitant pour nous et pour lui, c’est qu’il n’est pas à son maximum, je pense qu’il y a plus à venir. Mais je pense que sa régularité s’est améliorée. Son niveau le plus bas est devenu plus élevé, son niveau le plus élevé est effrayant pour être honnête ; il a de la qualité.

« Il s’agit d’être cohérent et de comprendre un peu plus le jeu et son rôle dans l’équipe, et je pense qu’il l’a très bien fait.

« Il a été un joueur important pour nous au cours des 18 derniers mois, peut-être un peu plus longtemps. Il a fait des pas, mais il a encore des pas à faire aussi, ce qui est bien pour lui et bien pour nous car nous devons l’aider à y parvenir.

