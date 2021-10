Graham Potter dément les rumeurs selon lesquelles il pourrait remplacer Steve Bruce à Newcastle

Le patron de Brighton, Graham Potter, serait sur le radar de Newcastle (Photo: .)

Graham Potter a dénoncé de « faux gros titres » le liant au travail de Newcastle et insiste sur le fait qu’il reste pleinement concentré sur une saison réussie avec Brighton.

Le règne controversé de 14 ans de Mike Ashley en tant que propriétaire de Newcastle a pris fin la semaine dernière après que la Premier League a approuvé une prise de contrôle de 305 millions de livres sterling soutenue par l’Arabie saoudite de la tenue du nord-est.

La position de Steve Bruce en tant qu’entraîneur-chef apparaît sous la menace de la série et les Magpies ont dressé une liste de remplaçants potentiels de haut niveau, avec Frank Lampard, Steven Gerrard, Roberto Martinez et Lucien Favre sur leur radar.

Il est entendu que Brendan Rodgers est la principale cible managériale de Newcastle, mais le patron de Leicester serait sur le point de rejeter les avances du club car il pense être le successeur de Pep Guardiola à Manchester City.

Potter est un autre nom évoqué comme candidat possible pour le rôle après un début de saison impressionnant pour son équipe de Brighton, qui occupe la sixième place du classement de la Premier League après quatre victoires en sept matches.

Cependant, il est clair que l’Anglais de 46 ans, ancien manager d’Ostersund et de Swansea, a peu d’intérêt à quitter les Seagulls pour reprendre les rênes de St James’ Park.

« Tout ce que c’est, c’est une opinion. Beaucoup de choses ne sont pas vraies. C’est juste ce que c’est, dit Potter.

«Je me sens un peu pour les supporters car ils doivent lire des spéculations ou ils doivent lire de faux titres qui ne sont pas corrects.

«Mais je pense que la plupart des gens comprennent que c’est juste le monde dans lequel nous sommes.

« C’était probablement il y a moins d’un an qu’il y avait beaucoup de bruit contraire pour savoir si vous faites du bon travail ou s’il est temps de passer à autre chose pour moi, ce genre de choses. »

L’avenir de Bruce reste incertain (Photo: .)

Potter a ajouté: « Avec le football, cela peut changer rapidement et je ne fais pas trop attention au bruit de l’extérieur.

«Je ne fais pas trop confiance au bruit positif et je ne m’emballe pas trop s’il est négatif.

« Comme je l’ai dit, à cette époque l’année dernière – probablement encore moins – je réponds à des questions pour savoir si j’ai le soutien du conseil d’administration. »

Malgré d’intenses spéculations sur son avenir, Bruce devrait affronter les médias plus tard dans la journée avant le retour de Newcastle en Premier League à domicile contre Tottenham.

Les Magpies sont sans victoire dans l’élite anglaise ce trimestre et occupent la deuxième place avec seulement trois points à leur actif.



