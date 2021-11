Le manager de Brighton, Graham Potter, a lancé un empannage en colère contre les fans du club après avoir hué son équipe à temps plein samedi.

Les Seagulls ont été tenus en échec par le Leeds United de Marcelo Bielsa, malgré un certain nombre de bonnes occasions de marquer. Neal Maupay a raté une occasion flagrante, tandis que Leandro Trossard et Jakub Moder ont tous deux frappé les boiseries.

Brighton a parfois joué un excellent football, en particulier lorsque l’arrière droit rapide Tariq Lamptey était impliqué. Il a créé cinq occasions, un sommet en carrière, rien qu’en première mi-temps.

Mais l’équipe de la côte sud n’a pas capitalisé sur ses chances, d’où la réaction des supporters au stade Amex.

Lors d’une interview d’après-match avec BBC Match of the Day, Potter a déclaré qu’il était « perplexe » par les huées. « J’ai vraiment apprécié la performance, vraiment apprécié l’équipe, je les ai trouvées fantastiques », a-t-il déclaré.

«Je suis un peu perplexe face à la réaction de la foule à la fin parce que la performance était fantastique contre une équipe qui aime dominer la possession, aime vous distancer, ils ne l’ont pas fait aujourd’hui.

« Si nous voulons être autocritiques, nous devons probablement marquer, mais c’est la vie et cela peut arriver dans le football – l’effort, la performance, la qualité sont là, nous devons maintenir ce niveau et si nous le faisons, nous obtiendrai des victoires.

Dans une interview séparée avec Sky Sports, Potter a suggéré que les fans de Brighton pourraient devoir réduire leurs attentes.

« Les fans ont droit à leurs opinions mais je ne suis pas d’accord avec eux », a-t-il ajouté. « Vous devez comprendre le jeu, qui nous avons joué et ce que nous avons fait. Nous sommes huitièmes de Premier League mais j’ai peut-être besoin d’une leçon d’histoire sur ce club.

«Nous continuerons à jouer avec le même niveau de courage et de bravoure à l’avenir. Mais pour aujourd’hui, nous devons prendre le point et la feuille blanche.

Les discussions sur le départ de Bielsa s’intensifient alors que les inquiétudes de Leeds United augmentent

« Ce n’était pas le cas » pour Brighton, déclare Lamptey

L’homme du match Lamptey a déclaré : « Nous aurions aimé gagner le match aujourd’hui, mais nous avons joué une équipe de qualité. Nous avons poussé et poussé mais ce n’était pas le cas.

«Nous avons fait de notre mieux et nous avons tout donné, un autre jour, ils seraient entrés. Nous devons simplement continuer à nous entraîner dur maintenant.

« Mes coéquipiers ont été formidables pendant que je suis sorti [with injury] J’ai donc travaillé aussi dur que possible pour créer des occasions et faire ma part pour eux aujourd’hui.

« Nous jouons contre des équipes de qualité chaque semaine, ce n’est pas facile de mettre le ballon au fond des filets. Nous devons juste continuer à pousser.

«Nous entrons dans chaque match en cherchant à obtenir les trois points. Le but n’est pas venu, mais nous nous tournons vers le prochain match maintenant.

LIRE LA SUITE: Paul Merson vise Jamie O’Hara après les commentaires de Tottenham