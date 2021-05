Graham Potter et Scott Parker ont soutenu leur poste à Tottenham alors que Jamie O’Hara dit au club d’être “ réaliste ” et de trouver un nouveau manager pour “ ramener la fierté au club ”

Graham Potter et Scott Parker ont été soutenus en tant qu’hommes pour “ ramener la fierté à Tottenham ”, le club étant invité à être “ plus réaliste ” dans sa recherche d’un nouveau manager.

Jamie O’Hara a qualifié son ancien club de “ prétendants ” et insiste sur le fait qu’ils devraient oublier d’attirer un autre entraîneur “ grand nom ” dans le nord de Londres.

.

Tottenham est toujours à la recherche d’un remplaçant pour le patron licencié Mourinho, qui n’a pas traîné et a été confirmé en tant que nouveau manager de la Roma

Alors que la cible de premier choix Julian Nagelsmann a snobé l’équipe de Premier League pour devenir le nouveau patron du Bayern Munich et qu’Erik Ten Hag a décidé de prolonger son contrat à Ajax, Tottenham est toujours à la recherche de son prochain entraîneur-chef à long terme.

Une foule d’entraîneurs expérimentés et couronnés de succès ont été associés au rôle, notamment le patron de Leicester Brendan Rodgers, le manager de l’Inter Milan, vainqueur du titre Antonio Conte, Rafael Benitez et Maurizio Sarri.

O’Hara dit qu’il était autrefois un grand fan de l’ancien entraîneur de Chelsea Conte venant à White Hart Lane, alors que le patron italien pourrait revenir en Premier League alors qu’il venait de mener l’Inter à son premier titre de Serie A depuis 11 ans.

.

Antonio Conte a soutenu sa réputation d’entraîneur d’élite en menant l’Inter au titre de Serie A et en mettant fin à la domination de la Juventus sur l’élite italienne.

Mais maintenant, l’ancien milieu de terrain admet que le club du nord de Londres doit être réaliste avec ses objectifs, affirmant que des nominations comme Parker de Fulham ou le patron de Brighton Potter sont plus probables.

Et O’Hara insiste sur le fait que ces deux managers conviendraient parfaitement à Tottenham et aideraient à restaurer une certaine fierté au club après une saison de cauchemar.

«Ma liste de souhaits a changé», a déclaré le spécialiste de talkSPORT.

«J’ai déjà parlé du prochain manager de Tottenham, et j’ai dit que nous devrions aller chercher Antonio Conte ou Brendan Rodgers – mais les Spurs vivent actuellement au pays des coucous …

«Mais je pense que nous devons être réalistes maintenant, et je pense qu’être réaliste, c’est obtenir un Scott Parker ou un Graham Potter et voir où cela nous mène.

«Nous prétendons que nous sommes un grand club alors que nous ne le sommes pas. Nous sommes des prétendants! Nous n’avons rien gagné, nous ne gagnons rien et pourtant financièrement nous sommes l’un des dix meilleurs clubs de football du monde – comment avons-nous réussi?!

«Nous devons trouver quelqu’un un peu comme Pochettino quand il est arrivé pour la première fois. Je me suis vraiment réchauffé à l’idée de Graham Potter.

.

Potter a impressionné depuis son retour au football anglais pour prendre en charge Brighton

.

Parker, un ancien joueur de Tottenham, a également impressionné pendant son temps à la tête de Fulham et a été lié à un retour sur la voie en tant que manager.

«Plus je regarde Brighton jouer, je pense qu’il serait bon pour le club. Je pense que sa philosophie est excellente, la façon dont Brighton crée des chances et la façon dont ils veulent jouer.

«Rafa Benitez est également lié maintenant, mais honnêtement, je préférerais Scott Parker en tant que manager. Il est jeune, il a faim, il a un style d’attaque avant-gardiste et une philosophie de la façon dont il veut jouer, il sait ce qu’est le club et il connaîtra certains des jeunes joueurs.

«C’est la voie à suivre. J’adorerais que quelqu’un comme ça vienne dire: “ collectons de l’argent et construisons une nouvelle équipe et une nouvelle équipe dont les fans peuvent être fiers ”.

«Cela signifie probablement que nous allons devoir vendre Harry Kane, mais il ira quand même. Il ne peut pas rester. J’en ai marre de voir ce pauvre homme courir pour ce côté et ne rien récupérer de ces joueurs. Il donne tout ce qu’il peut.

«Les fans en ont assez de ce groupe de joueurs. Ils en ont assez.

Ryan Sessegnon soutient Scott Parker pour le poste de Tottenham et espère se frayer un chemin dans l’équipe après son retour du prêt de Hoffenheim

Les Spurs seront sûrement à la recherche d’un entraîneur qui, selon eux, peut aider le club à mettre enfin un terme à leur attente d’un trophée, après avoir perdu leur dernière chance de gagner de l’argent alors qu’ils ont perdu contre Man City lors de la finale de la Coupe Carabao cette saison.

Mais O’Hara insiste sur le fait que la seule chose qui préoccupe le président Daniel Levy est la situation financière du club, affirmant à la place qu’ils ont besoin d’un manager pour aider à bâtir une équipe dont les supporters peuvent à nouveau être fiers.

“En fin de compte, la seule personne qui devrait partir est Daniel Levy”, a ajouté l’ancien milieu de terrain de Tottenham lors du talkSPORT Breakfast de lundi.

«Il a amené le club au niveau supérieur, super, mais il n’a pas les meilleurs intérêts de savoir où les fans veulent que le club de football aille.

.

Avec des rumeurs selon lesquelles Harry Kane quitterait Tottenham cet été, O’Hara dit que le seul homme qui devrait quitter le club est le président impopulaire Levy

«Il s’agit d’une entreprise et de faire des Spurs un club de football riche financièrement parmi les dix meilleurs au monde – mais QUI S’ENGAGE? On ne gagne rien! Nous ne nous soucions pas si nous sommes le club le plus riche du monde, nous voulons gagner des choses.

«C’est ça le problème, Daniel Levy s’est trompé. Il a oublié ce qui est important pour les fans des Spurs, c’est devenu plus une affaire et les fans en ont assez.

«Ils veulent voir une équipe dont ils peuvent être fiers et qui donne tout pour le club de football. Nous ne voulons pas être Manchester United, nous ne voulons pas être Man City, nous voulons juste pouvoir sortir et être fiers de l’équipe et avoir une philosophie sur la façon dont nous faisons les choses.

«Pour le moment, nous ne sommes qu’une entreprise. Spurs est juste une entreprise.