Graham Potter, Mauricio Pochettino et Eddie Howe parmi les prétendants alors que la pression monte sur Nuno Espirito Santo

Le patron de Tottenham, Nuno Espirito Santo, ressent déjà la pression moins de deux mois après le début de la nouvelle saison après trois défaites au rebond.

Les Spurs ont perdu des matchs consécutifs 3-0 contre Crystal Palace et Chelsea, avant une défaite dévastatrice 3-1 contre leurs rivaux Arsenal dimanche.

Nuno se fait tirer dessus à Tottenham

Nuno a également vu son équipe tenir un match nul 2-2 contre Rennes en Ligue Europa Conférence et est désespéré pour sa première victoire depuis août.

L’ancien manager des Wolves a insisté sur le fait que ses joueurs avaient une “croyance totale” en lui, mais il a été signalé comme le plus susceptible de se voir montrer la porte de sortie.

Simon Jordan a averti Nuno que la pression commencerait à monter si Tottenham ne parvenait pas à remporter ses deux prochains matchs de haut niveau contre Aston Villa et Newcastle.

Mais les bookmakers ont déjà dressé une liste de noms qui pourraient le remplacer par des doutes sur le style de jeu du joueur de 47 ans après que les Spurs ont concédé neuf buts et n’en ont marqué qu’un lors de leurs trois derniers matchs.

Le gaffer de Brighton, Graham Potter, fait partie des principaux prétendants à la succession de Nuno, avec le chef de Leicester, Brendan Rodgers, également dans le mix.

Eddie Howe reste un agent libre après avoir quitté Bournemouth l’année dernière et il était lié au poste avant que Nuno ne soit embauché cet été.

Potter était le favori des bookmakers pour le poste des Spurs avant l’embauche de Nuno

La rumeur veut que le patron du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, retourne aux Spurs depuis son départ, mais il en faudrait beaucoup pour convaincre l’Argentin d’abandonner Lionel Messi, Kylian Mbappe et Neymar.

Voici la liste complète des meilleurs prétendants, selon BetVictor.

Les classements Graham Potter – 4/1Eddie Howe – 6/1Brendan Rodgers – 6/1Roberto Martinez – 8/1Mauricio Pochettino – 10/1Simone Inzaghi – 12/1Julen Lopetegui – 12/1Scott Parker – 12/1Paulo Fonseca – 14/1Erik ten Hag – 14/1Chris Wilder – 16/1Ralph Hasenhuttl – 16/1Steven Gerrard – 16/1Arsène Wenger – 33/1

Levy (à droite) aurait espéré une réunion de Pochettino depuis son limogeage

Récemment, de nombreuses critiques ont été adressées à Nuno – bien que le Portugais ait été nommé directeur de Premier League du mois d’août.

Cependant, le patron des Spurs ne semble pas ressentir la pression et veut juste se concentrer sur la façon dont il peut améliorer les choses sur le terrain.

Il a déclaré : « Je ne suis pas inquiet au sujet des jugements. Ce qui m’inquiète, c’est de savoir comment nous pouvons mieux jouer. Comment mieux jouer ?

«Le jugement, et la critique, et l’opinion et tout cela en fait partie. Et nous devons faire face à cela, nous devons faire face à cela.

« Cela n’interfère pas avec notre façon de travailler, cela ne peut que nous distraire. Je suis très simple, je vous dis : mon objectif est de savoir comment pouvons-nous nous améliorer, comment pouvons-nous nous améliorer.

“En ce qui concerne les fans, ce n’est pas le moment de leur demander. Bien sûr, nous avons besoin de leur soutien car les joueurs et l’équipe ont besoin du soutien des fans.

« Mais ce n’est pas le moment de leur demander, c’est le moment de livrer. Maintenant, il faut leur donner pour qu’ils se sentent à nouveau bien avec l’équipe.

“Ils voient une équipe solide et qui joue bien, et les choses reviennent à la normale.”