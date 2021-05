Graham Potter s’excuse pour la dispute avec Pep Guardiola et admet que les célébrations de buts à Brighton “ n’étaient pas mon meilleur moment ” après une victoire choc contre Man City

Graham Potter a présenté ses excuses à Manchester City pour son rôle dans sa querelle sur la ligne de touche avec Pep Guardiola.

Il y a eu des scènes sauvages au stade Amex alors que les Seagulls revenaient de 2-0 pour remporter une remarquable victoire 3-2 contre les champions de Premier League mardi soir, alors que City jouait pendant 80 minutes avec dix hommes.

Pep Guardiola n’était pas satisfait de Graham Potter après la défaite choc de Man City à Brighton

Des mots ont été dits entre les deux managers et le banc de la City à plein temps, Guardiola apparemment mécontent de quelque chose que Potter avait fait pendant le match.

Il est alors apparu que le manager n’était pas satisfait de la façon dont Potter célébrait alors que son équipe revenait d’une certaine défaite pour étourdir les champions.

Guardiola a refusé d’être dessiné sur la situation après le match, en disant: “Non, ce que je devrais dire, je le dis personnellement.”

Mais Potter leva les mains et ressentit le besoin de s’excuser pour ses actions, admettant que «ce n’était pas mon meilleur moment».

«Le premier but, j’étais un peu émouvant», a déclaré le patron lors de sa conférence de presse d’après-match.

«Ce n’était pas ma meilleure heure, je dois m’excuser.

«Ce n’était pas voulu avec aucune intention, c’était une réponse émotionnelle et pas une bonne.

«Je m’excuse, pas d’offense, mais j’avoue que ce n’était pas un bon moment.»

Pep Guardiola et Graham Potter se sont affrontés au coup de sifflet final de la victoire de Brighton sur les champions de Manchester City avec des scènes jubilatoires des fans dans les gradins. pic.twitter.com/hGf4omcEG4 – Sky Sports News (@SkySportsNews) 18 mai 2021

Nul doute que le retour des fans a eu un impact sur les célébrations.

Près de 8000 supporters ont été accueillis de nouveau à l’Amex et ils ont assisté à un retour inoubliable contre les finalistes de la Ligue des champions, alors que les buts de Leandro Trossard, Adam Webster et Dan Burn en seconde période ont complété un résultat sensationnel.

Plus tôt dans le match, City avait pris une avance de 2-0 alors qu’il se retrouvait à dix hommes après l’expulsion de Joao Cancelo avec seulement dix minutes au compteur.

La tête d’Ilkay Gundogan – son 13e de la saison – et un superbe but solo de Phil Foden semblaient mettre City sur la bonne voie pour une autre victoire, mais le but individuel magique du jeune Anglais est maintenant oublié après la capitulation toute-puissante de City.

Pour aggraver les choses pour City, Gundogan en forme a ensuite été contraint de se blesser – un coup dur avant leur finale de la Ligue des champions contre Chelsea, lors du match réorganisé au Portugal.

Guardiola a fait face à plus de revendications de “ mauvais perdant ” après que son équipe de Man City ait été battue par Brighton

Cependant, Guardiola garde espoir que le problème n’est pas trop grave.

«Demain, nous allons vérifier demain», a déclaré le directeur mardi soir.

«Le médecin est assez optimiste. Le problème est un coup de pied et il courait en seconde période avec des perturbations et je ne voulais pas prendre de risque.