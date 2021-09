Graham Potter tire enfin le meilleur parti de Brighton alors que Jamie O’Hara insiste sur le fait que Tottenham aurait dû nommer le patron au lieu de Nuno Espirito Santo

Après quelques saisons décevantes, Graham Potter pourrait enfin tirer le meilleur parti de son équipe de Brighton.

La saison dernière, selon la statistique controversée des Objectifs attendus (xG), les Seagulls auraient dû terminer cinquièmes – 11 places de mieux que leur 16e place réelle.

.

Graham Potter était lié au travail de Tottenham pendant l’été

Cette saison, cependant, ils occupent actuellement la quatrième place du classement de la Premier League – à seulement un point du sommet.

C’est trois places au-dessus de Tottenham après des défaites consécutives 3-0, et l’ancien milieu de terrain des Spurs Jamie O’Hara pense que son ancien club aurait dû nommer Potter au cours de l’été.

Au lieu de cela, Nuno Espirito Santo a été choisi comme nouveau patron du club, mais O’Hara dit que Potter est la « vraie affaire » et aurait été un superbe rendez-vous pour les Londoniens du nord.

Il a déclaré à talkSPORT: “Je pense que c’était au début de la saison dernière, je me disais un peu:” Non, il doit encore faire plus et nous montrer plus ce qu’il fait avec cette équipe de Brighton.

.

Brighton a battu Leicester 2-1 dimanche

«Et puis il a eu une autre excellente saison avec eux et le football qu’il joue.

«Quand je l’ai interviewé, j’ai complètement changé d’avis avec lui.

“Vous savez quand quelqu’un a une aura quand vous êtes avec lui et il a ce genre de philosophie sur la façon dont il veut jouer. Quand je l’ai interviewé, je me suis dit : « Wow, ce type est la vraie affaire ».

« Il l’a montré cette saison et je pense que les Spurs ont raté leur coup en n’essayant pas de le chercher.

O’Hara n’est pas convaincu par Nuno

L’équipe des Spurs de Nuno a été battue par Chelsea dimanche

“J’aime Nuno, je pense qu’il finira par faire du bon travail, je pense qu’il pourrait bien s’en sortir. Mais si nous devions avoir un manager là où j’irais, ‘C’est lui que nous aurions dû avoir’, j’aurais dit Graham Potter.

Brighton a eu du mal à marquer des buts la saison dernière et, malgré la création de nombreuses occasions selon xG, ils ne pouvaient tout simplement pas mettre le ballon au fond des filets.

Cette saison est une histoire légèrement différente, après avoir marqué sept buts en cinq matchs, les aidant à gagner contre Burnley, Watford et Leicester.

Ceci malgré la vente de Ben White à Arsenal pour 50 millions de livres sterling au cours de l’été, et O’Hara a salué la façon dont le club a remplacé des joueurs clés comme l’international anglais.

.

Neal Maupay a été critiqué pour sa finition la saison dernière, mais a trois buts en cinq matchs cette campagne

« En équipe, ils sont vraiment organisés. Ils ont une façon de jouer et ils ne la changent pas », a ajouté O’Hara.

«Ils ont vendu Ben White et cela ne les a pas vraiment affectés du tout car ils ont des joueurs qui entrent et jouent exactement de la même manière. Tout le monde connaît son rôle dans l’équipe.

« Cette saison, ils ont juste été un peu plus cliniques. Ils marquent plus de buts. Ils tentent leur chance.

