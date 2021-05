Graham Stoker annonce sa candidature à la présidence de la FIA

L’avocat britannique Graham Stoker a annoncé mardi sa candidature pour succéder à Jean Todt à la tête de la FIA, avec le record du Danemark neuf fois vainqueur des 24 Heures du Mans Tom Kristensen dans son équipe de direction.

Le président de la Fédération internationale de l’automobile, Todt, en fonction depuis 2009, se retire et son remplaçant sera élu en décembre.

Stoker est l’actuel vice-président du sport de Todt, un rôle que Kristensen occuperait si le Britannique l’emportait.

Le Belge Thierry Willemarck, actuel vice-président pour la mobilité, et le Néo-Zélandais Brian Gibbons, président du Sénat de la FIA, se tiennent sur le ticket de Stoker pour continuer dans leurs fonctions.

Kristensen a pris sa retraite de la compétition en 2014 et a été commissaire aux courses de Formule 1 et membre du Conseil mondial du sport automobile.

«Nous nous appuierons sur le travail remarquable du président Jean Todt au cours des 12 dernières années», a déclaré Stoker dans un communiqué.

Mohammed ben Sulayem de Dubaï, un ancien pilote de rallye, a déjà annoncé qu’il occuperait le poste le plus élevé. Todt, 75 ans, a été réélu sans opposition en 2017.

La FIA, basée à Paris, compte 246 organisations membres dans 145 pays.

En plus de sanctionner une gamme de championnats du monde, y compris le rallye et les courses d’endurance, il représente également des organisations de mobilité et des campagnes activement pour améliorer la sécurité routière.