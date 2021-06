Grains gratuits pour 80 crore pauvres jusqu’à Diwali: PM Modi

in

Donc, si tous les grains gratuits sont levés, cela peut coûter au trésor public environ Rs 1,2 lakh crore cet exercice, à peu près le même que le dernier.

Le gouvernement prolongera la validité d’un programme de distribution de céréales gratuites à 80 crore de personnes jusqu’à Diwali (4 novembre) à partir de juin, a déclaré lundi le Premier ministre Narendra Modi. Cela atténuera le coup Covid principalement pour les pauvres et les personnes vulnérables, y compris les travailleurs migrants.

Les bénéficiaires continueront à recevoir 5 kg supplémentaires de riz ou de blé et 1 kg de légumineuses, chaque mois dans le cadre du Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY). Cette distribution s’ajoute à la fourniture de céréales subventionnées en vertu de la loi nationale sur la sécurité alimentaire.

Une ration gratuite a été fournie pour la première fois aux pauvres pendant 8 mois jusqu’en novembre 2020 dans le cadre de PMGKAY à la suite du verrouillage induit par Covid en 2020, a déclaré Modi. En raison de la deuxième vague, le gouvernement a alors décidé de l’étendre davantage.

