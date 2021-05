Grama et le CP San Cristóbal font match nul 1-1 et les points sont partagés

05/02/2021 à 13:55 CEST

le Grama et le San Cristobal lié à un lors de la réunion tenue ce dimanche dans le Nou Camp Mpal. de Santa Coloma. le Grama voulaient améliorer leurs chiffres dans le tournoi après avoir fait match nul 1-1 dans le dernier duel joué contre les CE Manresa. Concernant l’équipe visiteuse, le CP San Cristóbal perdu par un résultat de 0-1 lors du match précédent contre le Sant Andreu. Après le score, l’équipe Colomense est quatrième après la fin du match, tandis que le CP San Cristóbal est deuxième.

Le jeu a commencé de manière imbattable pour l’équipe Terrasa, qui a ouvert le score grâce à un but de Mario canti à la minute 33, terminant la première période avec le résultat de 0-1.

Dans la seconde période est venu le but de l’équipe colombienne, qui a obtenu l’égalité avec un but de oscar à 70 minutes. Enfin, le duel s’est terminé par un 1-1 à la lumière.

L’arbitre a montré deux cartons jaunes au Grama (Péris Oui Machuca), alors que l’équipe visiteuse n’en a vu aucun.

Avec ce résultat, le Grama est laissé avec 33 points et le San Cristobal avec 34 points.

Le lendemain, le Grama jouera contre lui Castelldefels à la maison et le CP San Cristóbal jouera son match contre UE Vilassar de Mar à la maison.

Fiche techniqueGrama:Dani, Linares, Juan Carlos Oliver, Barrera, Yeray, Adil, Alex Montalban, Iu, Escarrabill, Peris et MonterdeCP San Cristóbal:Zapico, Óscar Sierra, Ricki, Sergi Martinez, Mario Canti, Tino Mendoza, Sepulveda Candelo (Escamilla, min.77), Mario Domingo, Tom Diawara, Awana et AbdeStade:Nou Camp Mpal. de Santa ColomaButs:Mario Canti (0-1, min.33) et Óscar (1-1, min.70)