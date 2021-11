Grammarly déploie un ensemble complet de fonctionnalités pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad

Grammarly a annoncé aujourd’hui la sortie de son « support complet » pour les appareils mobiles iOS, ce qui signifie que les utilisateurs d’iPhone et d’iPad peuvent enfin profiter pleinement de l’application.

Avec la version 2.0 de l’application, les utilisateurs peuvent accéder à Grammarly Editor, Grammarly Keyboard et à son extension de navigateur Safari avec une installation facile. Cette mise à jour comprend :

Éditeur pour iPhone et iPad : Fournit des commentaires écrits sur les documents longs, ainsi que des statistiques personnelles et des jalons pour aider les gens à s’améliorer en cours de route. Grammarly Editor est également compatible avec les claviers matériels

Extension Safari : Apporte le meilleur de l’application à n’importe quelle application Web mobile

Clavier: Accédez aux principales suggestions d’écriture de la plateforme dans n’importe quelle application mobile.



Grammarly est l’une des meilleures applications pour ceux qui écrivent dans une langue différente de la leur ou même s’ils veulent améliorer leurs compétences en écriture. L’application suggère une meilleure construction de phrases, des mots et vous indique même quand vous avez écrit quelque chose de mal.

En mars, il a reçu une mise à jour avec une fonction de «détecteur de tonalité» pour l’iPhone. Voilà comment cela fonctionne:

Si c’était facile, beaucoup d’entre nous ne trouveraient pas si tentant d’utiliser une douzaine de points d’exclamation dans un seul e-mail juste pour s’assurer que cela semble assez convivial. Lorsque vous essayez d’écrire sur votre téléphone, il est plus difficile de composer un message soigné. L’écran est petit, vous faites face à des distractions et vous passez probablement d’une conversation à l’autre avec différentes personnes, ce qui rend encore plus difficile l’écriture d’une manière qui fait passer votre ton.