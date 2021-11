Grammy Awards 2022 : Deftones, Dream Theater, Gojira et Mastodon parmi les nominés pour la « Meilleure performance métal »

DEFTONES, THÉÂTRE DU RÊVE, GOJIRA, MASTODONTE et ROB ZOMBIE ont été annoncés comme les nominés de la « Meilleure performance métal » lors de la 64e Grammy Awards, qui se tiendra le 31 janvier 2022, à la Crypto.com Arena (anciennement Staples Center) à Los Angeles, en Californie.

Nominés pour la « Meilleure performance métal » :

* « Genèse » – DEFTONES



* « L’extraterrestre » – THÉÂTRE DU RÊVE



* « Amazonie » – GOJIRA



* « Pousser les marées » MASTODONTE



* « Le Triomphe De King Freak (Une Crypte De Préservation Et De Superstition) » – ROB ZOMBIE

Nominés pour la « Meilleure performance rock » :

* « Une balle dans l’obscurité » – AC DC



* « Je te connais mieux (En direct du Capitol Studio A) » – PUMAS NOIR



* « Rien ne compare 2 U » – CHRIS CORNEL



* « OHMS » – DEFTONES



* « Faire un feu » – COMBATTANTS DE FOO

Nominés pour la « Meilleure chanson rock »:

* « Toutes mes chansons préférées » – WEEZER



* « Le Bandit » – ROIS DE LÉON



* « Distance » – Mammouth WVH



* « Trouve mon chemin » – PAUL MCCARTNEY



* « En attente d’une guerre » – COMBATTANTS DE FOO

Nominés pour le « Meilleur album rock » :

* « Mise sous tension » – AC DC



* « Capitol Cuts – Live From Studio A » – PUMAS NOIR



* « Personne ne chante plus comme toi, Vol. 1 » – CHRIS CORNEL



* « Médecine à minuit » – COMBATTANTS DE FOO



* « Mc Cartney III » – PAUL MCCARTNEY

La période d’éligibilité à la 64e édition Grammy Awards est du 1er septembre 2020 au 30 septembre 2021.

L’Académie d’enregistrement présentera le 2022 Grammy Awards le lundi 31 janvier le SCS Réseau de télévision et diffusion en direct et à la demande sur Paramount+ de 20 h 00 à 23 h 30 HE / 17 h 00 à 20 h 30 HP. Avant la diffusion, la cérémonie de la première des Grammy Awards se tiendra au Microsoft Theater à 12h30 PT/15h30 HE et sera diffusée en direct sur Grammy.com et L’Académie d’enregistrement‘s Youtube canaliser.

La cérémonie de 2022 sera la première depuis L’Académie d’enregistrement a annoncé avoir apporté d’importants changements à son processus d’attribution des prix afin de s’assurer que le Grammy Awards les règles et les lignes directrices sont transparentes et équitables. L’émission n’utilise plus de comités d’examen anonymes pour déterminer ses candidats. Désormais, tous les candidats sont basés uniquement sur des milliers de votes des Académiemembres votants de. Ils ont également modifié le nombre de catégories dans lesquelles Académie les membres peuvent voter et ont ajouté deux nouveaux prix.

En janvier 2020, l’ancien Académie d’enregistrement PDG Déborah Dugan a déposé une plainte pour discrimination contre Académie d’enregistrement des arts et des sciences, alléguant qu’elle faisait l’objet de représailles pour avoir signalé une inconduite au sein de la Académie. Dans la plainte de 46 pages, Dugan alléguait en outre que « le Grammy Le processus de vote est mûr pour la corruption », détaillant les comités secrets que le groupe utilisait pour « faire avancer les artistes avec lesquels il entretient des relations ». .

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).