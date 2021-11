Grammy Awards 2022 : liste complète des nominés

Univision Qui sont les artistes nominés pour les Grammy Awards 2022 ? Découvrez ici.

Le musicien américain Jon Batiste est en tête de la liste des nominés pour les Grammy Awards 2022 avec un total de 11 nominations. Ce mardi 23 novembre, The Recording Academy a annoncé les artistes nominés pour la cérémonie de remise des prix qui aura lieu au début de l’année 2022.

Justin Bieber, Doja Cat et HER ont chacun remporté un total de huit nominations pour le prix honorant les meilleurs de l’industrie musicale.

La 64e édition des Grammy Awards se tiendra le 31 janvier 2022 dans la ville de Los Angeles, en Californie.

La cérémonie de remise des prix sera retransmise en direct sur la télévision CBS à partir de 20 h 00 HE.

Voir la liste complète des nominés pour les Grammy Awards 2022

Meilleur enregistrement de danse/électronique

‘Hero’ – Afrojack et David Guetta ‘Loom’ – Ólafur Arnalds ft. Bonobo ‘Before’ – James Blake ‘Heartbreak’ – Bonobo et Totally Ernormus ‘You can do it’ – Caribou ‘Alive’ – Rufus du Sol – ‘The business’ – Tiesto

Meilleur album dance / électronique

‘Inconsciemment’ – Black Coffee ‘Fallen Embers’ – Illenium ‘La musique est l’arme’ (Reloaded) – Major Lazer ‘Shockwave’ – Marshmello ‘Free Love’ – Sylvan Esso

Meilleure performance rap

« Cravates de famille » – Baby Keem ft. Kendrick Lamar ‘UP’ – Cardi B ‘Ma vie’ – J. Cole ft. 21 Savage et Morray ‘Way 2 sexy’ – Drake ft. Futur et jeune voyou ‘Thot S **’ – Megan Thee Stallion

Meilleure performance de rap mélodique

« La fierté est le diable » – J. Cole ft. Lil Baby ‘Besoin de savoir’ – Doja Cat ‘Industry baby’ – Lil Nas X ft. Jack Harlow ‘Wusyaname’ – Tyler The Creator ft. Jeune garçon ‘Hurricane’ – Kanye West ft. Le Weeknd et Lil Baby

Meilleure chanson de rap

‘Sels de bain’ ‘Meilleurs amis’ ‘Liens familiaux’ ‘Jail’ ‘Ma vie’

Meilleur album de rap

‘L’intersaison’ – J. Cole ‘Certified lover boy’ – Drake ‘King’s disease II’ – Nas ‘Appelez-moi si vous vous perdez’ – Tyler The Creator ‘Donda’ – Kanye West

Meilleur design d’album non musical

‘Cinéma’ ‘En bas’ ‘Hey quoi’ ‘Amour à vendre’ ‘Notes avec pièces jointes’

Meilleur producteur non classique

Jack Antonoff Rogét Chahayed Mike Elizondo Hit-boy Ricky Feed

Meilleur enregistrement de remix

‘Retour à la vie’ ‘Né pour la grandeur’ ‘Envie constante’ ‘À l’envers’ ‘Je l’ai rencontré la nuit dernière’ ‘Passager’ ‘Pourparlers’

Meilleur album audio immersif

‘Bolstad : Bomba sonora’ ‘Cher futur moi’ ‘Fryd’ ‘Mutt Slang II – Un sillage de chagrin englouti par la rage’ ‘Bande sonore d’un soldat américain’

Producteur classique de l’année

Blanton Alspaugh Steven Epstein David Frost Elaine Martone Judith Sherman

Meilleur album instrumental contemporain

‘Double dealin »’ The Garden » Tree Falls » At blue note Tokyo » Deep: The baryton sessions Vol. 2 ′

Meilleur album pop latino

‘Vertigo’ de Pablo Alborán ‘My loves’ de Paula Arenas ‘Old fashioned’ – Ricardo Arjona ‘My hands’ – Camilo ‘Mendó’ – Alex Cuba ‘Revelation’ – Selena Gomez

Meilleur album de musique urbaine

‘Aphrodisíaco’ – Rauw Alejandro ‘Le dernier tour du monde’ – Bad Bunny ‘José’ – J Balvin ‘KG0516 ′ – Karol G’ Mendó ‘- Alex Cuba’ Sans peur (de l’amour et des autres démons) ‘- Kali Uchis

Meilleur album de rock latino ou alternatif

‘Deja’ – Bomba Estéreo ‘Look what you made me do (Deluxe)’ – Electric Diamond – ‘Origin’ – Juanes ‘Cramp’ – Nathy Peluso ‘El Madrileño’ – C. Tangana ‘Sounds of Karmatic Resonance’ – Zoé

Meilleur album régional mexicain

‘Anthologie de la musique ranchera Vol.2 ′ – Aida cuevas’ A mis 80′s’- Vicente Fernández ‘Seis’ – Mon Laferte ‘Une chanson pour le Mexique Vol.2 ′ – Natalia Lafourcade’ Ayayay! (Super deluxe)’ – Christian Nodal

Meilleur album latino tropical

« Salswing » – Rubén Blades et Roberto Delgado & Orquesta, « En quarantaine » – Le grand combo de Porto Rico, « Sans salsa il n’y a pas de paradis » – Aymée Nuviola et « Colegas » – Gilberto Santa Rosa. « En direct du Pérou » – Tony Succar

Record de l’année

J’ai toujours foi en toi – ABBA Freedom – Jon Batiste, je t’aime bien – Tony Bennett & Lady Gaga Peaches – Justin Bieber avec Daniel Caesar et Giveon Right On Time – Brandi Carlile Kiss Me More – Doja Cat avec SZA Happier Than Ever – Billie Eilish Montero (Call Me By Your Name) – Permis de conduire Lil Nas X – Olivia Rodrigo Leave The Door Open – Silk Sonic

Album de l’année

We Are – Jon Batiste Love For Sale – Tony Bennett & Lady Gaga Justice (Triple Chucks Deluxe) – Justin Bieber Planet Her (Deluxe) – Doja Cat Happier Than Ever – Billie Eilish Back Of My Mind – HER Montero – Lil Nas X Sour – Olivia Rodrigo Evermore – Taylor Swift Donda – Kanye West

Chanson de l’année

Bad Habits – Ed Sheeran A Beautiful Noise – Alicia Keys & Brandi Carlile Permis de conduire – Olivia Rodrigo Fight For You – HER Happier Than Ever – Billie Eilish Kiss Me More – Doja Cat avec SZA Leave The Door Open – Silk Sonic Montero (Call Me By Votre nom) – Lil Nas X Peaches – Justin Bieber avec Daniel Caesar et Giveon Right On Time – Brandi Carlile

Meilleur nouvel artiste

Arooj Aftab Jimmie Allen Baby Keem FINNEAS Verre Animaux Petit déjeuner japonais L’enfant LAROI Arlo Parks Olivia Rodrigo Saweetie

Lire la suite dès maintenant

Latin Grammy 2021 : les plus belles robes du tapis rouge [FOTOS]