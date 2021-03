Grammys 2021: Harry Styles remporte son premier prix avec Watermelon Sugar

En acceptant son prix lors de l’événement socialement éloigné au Los Angeles Convention Center, l’ancienne star de One Direction a déclaré qu’il était «très honoré» d’être reconnu aux côtés de ses collègues nominés.

S’adressant aux journalistes après sa victoire, Styles a remercié ses fans.

Il a déclaré: «Je me sens incroyablement chanceux de pouvoir travailler dans la musique et faire de la musique comme mon travail tous les jours et c’est une cerise incroyablement douce sur le gâteau de ce que je peux faire tous les jours, alors merci beaucoup.

«Et je tiens à remercier mes fans de m’avoir donné un environnement pour être libre de faire la musique que je veux faire et de m’avoir soutenu tout au long de ces 10 dernières années.

«Et tous ceux qui ont fait ce disque avec moi et mon label et mes managers et tous ceux qui me soutiennent et tout, tout cela, merci beaucoup.

«Je me sens très, très chanceux ce soir.»

Sa victoire est venue après avoir commencé le spectacle avec une interprétation du succès, qu’il a interprété avec une veste en cuir ouverte et un pantalon avec une écharpe verte.

L’animateur Trevor Noah a plaisanté en disant que «le Royaume-Uni est diversifié» après avoir noté que Styles est du même pays que Boris Johnson.

Les fans sur Twitter n’ont pas tardé à noter que la réaction de Swift a été lorsque Styles a été annoncé comme gagnant. La chanteuse a été vue applaudir et hocher la tête alors que Styles montait sur scène pour accepter le prix.

D’autres étaient plus concentrés sur sa performance et son choix de vêtements.

« Si il y a un an vous m’aviez dit que j’aurais une panne sur un homme de 27 ans chantant dans une tenue en cuir et un boa en plumes, je vous aurais probablement cru parce que les styles harry sont magnifiques », a déclaré un utilisateur.

Un autre a écrit: «Je veux que cette vidéo soit diffusée en boucle lors de mes funérailles. il n’y aura ni tristesse ni douleur. juste harry styles dansant avec ses seins.

Un fan a déclaré que Styles «était né pour devenir une rockstar», tandis qu’un autre a écrit qu’ils attendaient avec impatience de voir ce que le chanteur porterait pour sa première performance.

L’homme de 27 ans est connu pour son sens de la mode androgyne.

Bien que Lizzo, 32 ans, n’ait été nominée pour aucun Grammy cette année, elle a quand même assisté aux festivités en plein air et a célébré la grande victoire de Styles avec lui dans les coulisses.

Plus tard, elle a posté une photo avec la légende: « Harry a remporté un Grammy! »