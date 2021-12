Gran a volé une œuvre caritative de l’église à St Helens Merseyside mais n’est pas emprisonné | Royaume-Uni | Des nouvelles

Elizabeth Rogers, 62 ans, a emporté des dizaines de milliers de livres sur une période de plus de six ans au St Ann’s Millennium Centre, lié à une église, à St Helen’s, Merseyside. Elle a abusé de sa position d’employée de confiance et s’est dépensée en vacances et en cadeaux pour sa famille.

Mais un tribunal a appris que Rogers avait été surprise en vidéosurveillance en train de se faufiler dans les bureaux pour essayer de brouiller les pistes.

Son decit est apparu sur les comptes du lieu lorsque le lieu a été contraint de les vérifier au début de la pandémie de coronavirus.

Mais Rogers a été épargné d’une prison immédiate à Liverpool Crown Court bien qu’il ait plaidé coupable de fraude et de fausse comptabilité.

Condamné à Liverpool Crown Court, l’enregistreur Peter Cowan a suspendu la peine de deux ans de Rogers pour deux ans.

L’argent pour rembourser l’église est actuellement détenu sur les comptes de son avocat et sera remboursé dans l’attente d’une audience distincte devant le tribunal l’année prochaine, rapporte Liverpool Echo.

Le juge a déclaré: « J’accepte que vous ressentiez de la honte et des remords pour vos délits et que vous souhaitiez vous racheter en mettant à la disposition de vos avocats l’intégralité de la somme d’argent, en vue de son remboursement ».

Bernice Campbell, poursuivante, a déclaré au tribunal que les fiduciaires de l’organisme de bienfaisance n’avaient trouvé aucun document de paiement pour de nombreux clients qui avaient loué le lieu lorsqu’ils ont examiné les comptes.

Mais quand ils les ont poursuivis pour le paiement, ils ont découvert que de l’argent avait été remis.

Rogers et un collègue innocent ont été interrogés séparément sur l’argent manquant, mais elle a nié avoir commis un acte répréhensible.

Cependant, la grand-mère a été surprise par la vidéosurveillance au début de 2020, retournant à son bureau lorsqu’il était fermé, désactivant le panneau d’alarme et mettant des documents destinés à aider à dissimuler ses crimes dans le tiroir de son bureau.

Et plus tard, elle s’est confiée à la police et a avoué les crimes.

Mme Campbell a déclaré que la famille de Rogers n’avait aucune idée de son comportement frauduleux.

La défenderesse, de St Helens, avait initialement déclaré aux magistrats qu’elle serait en mesure de rembourser l’argent une fois qu’elle aurait reçu l’héritage de sa mère, qui est toujours en vie.

Cependant, elle a maintenant pu accéder à l’argent et l’a versé à ses avocats, qui ont déclaré qu’ils étaient prêts à le rembourser au tribunal conformément aux instructions.

Jeremy Rawson, en défense, a déclaré que les actions de Rogers avaient commencé par le vol de petites sommes d’argent mais avaient « fait boule de neige » en un crime beaucoup plus important.

Il a dit qu’elle avait exprimé d’énormes remords et que la honte de ses actes continuerait de planer sur elle et sa famille.

M. Rawson a déclaré: « Elle se présente devant le tribunal pleine de remords et de culpabilité.

« C’est une triste affaire dans le sens où c’est une femme qui a eu une vie fructueuse, une bonne vie de famille.

« C’est quelqu’un qui est resté à l’écart des ennuis. »