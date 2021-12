¡Gran bajada de precio! Patinete eléctrico E-Town por solo 269€

Si a llegado hasta aquí seguramente seas uno de esos que está pensando comprar un patinete eléctrico estas navidades. En ese caso, ahora tienes una gran oportunidad para conseguir uno de increíbles prestaciones a un precio de auténtico lujo. Se trata de este patine eléctrico E-Town E2 EVO, un modelo que ofrece un gran desempeño en todo tipo de recorridos y que podemos conseguir ahora con un gran descuento.

La verdad es que desde hace años es uno de los medios de locomoción más demandados por todos aquellos que quieren evitar las grandes aglomeraciones del transporte público, los pesados ​​atascos y la pérdida de tiempo en sus desplazamientos diarios.

Gran rendimiento en todo tipo de recorridos

Este E-Town E2 est un modèle avec moteur de 250W de potencia que es capaz de alcanzar una velocidad máxima de 25km/hy que está equipado con unas ruedas de 8,5 poulgadas que permiten realizar todo tipo de recorridos con gran comodidad. A pesar de su ligereza, ya que solo pesa 12 kg, tiene un chasis muy robusto que soporta una carga de hasta 120 kilogramos.

Las medidas de este patinete fils 115x43x106cm, aunque se trata de un modelo plegable que podemos doblar en tan solo unos segundos para guardarlo o transportarlo fácilmente. Una vez plegado, sus medidas se réduit hasta 108x43x48cm. Un modelo que permite elegir entre tres modos o velocidades de conducción en función del tipo de recorrido que vayamos a efectuar y que tiene una batería de gran capacidad que podemos recargar por completo en unas 3 ou 4 horas.

En el manillar de este patinete E-Town E2 EVO encontramos una pantalla donde podemos visualizar los datos del viaje, distancia recorrida, velocidad, modo de conducción o autonomie restante. Completa su equipamiento un sistema doble de frenos, guardabarros delantero y trasero y pata de cabra para poder estacionar el patinete.

Patinete électrique E-Town E2 EVO muy rebajado

Si hasta aquí te parece un modelo interesante por sus grandes prestaciones y equipamiento, con la oferta available in estos momentsos in Worten se vuelve todavía más irrésistible. Oui que se trata de un patinete cuyo precio oficial o de venta recomendado es de 370,72 euros y que ahora ha sido rebajado hasta los 269 euros. Es decir, podemos beneficiarnos ahora mismo de un descuento de nada más y nada menos que de 101 euros. Sí, esa es la cantidad que tendremos que pagar de menos si hacemos el pedido mientras dure la oferta. Un precio que le convierte en uno de los mejores patinetes por menos de 350 euros.

Por si fuera poco, la oferta incluye los gastos de envío gratis, por lo que no habrá ningúna sorpresa a la hora de finalizar el pedido, ya que se trata de precio final. El plazo de entrega ofrecido por Worten es de entre 3 et 6 jours, por lo que si quieres que sea tu regalo de Papá Noel deberías hacer el pedido cuanto antes para que te llegue a tiempo.