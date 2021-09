Gran Canaria vs Barcelone : Duel invaincu dans l’ACB

LIGUE ACB : GRAN CANARIA VS BARCELONE

Ce mercredi débute la deuxième journée de la Ligue ACB. En l’absence de l’Euroligue, la compétition nationale avance son calendrier avec un match de deux coqs et des meilleurs candidats pour être dans la prochaine Copa del Rey. D’un côté de l’anneau nous avons trouvé une Gran Canaria qui a la direction du vétéran Porfi Fisac ​​​​et de nombreux joueurs de qualité voulant revendiquer avec l’ancien culé Artem Pustovyi à la tête d’un effectif qui a sa force en centimètres dans la peinture avec des joueurs comme Ilimane Diop ou Khalifa Diop. Le Français Andrew Albicy est la star d’une équipe qui évolue en Eurocup depuis des années et dont l’ambition est de revenir en Euroligue.

De l’autre côté du ring, il se présente un Barcelone encore un peu endolori de la récente défaite en Supercoupe d’Espagne face au Real MadridBien qu’ils aient déjà pansé leurs blessures, battant UCAM Murcia 85-78 lors de la première de la compétition. Lors de cette rencontre, le trident formé par Mirotic, Higgins et Davies a chacun dépassé les 17 points et cela devrait être la tendance habituelle pour l’équipe de Jasikevicius cette saison avec trois jambes de force très définies et une défense pointue.

Pour ce match, les Catalans partent grands favoris pour remporter un quota [1.30] pour les [3.50] qui sont payés pour le triomphe local. L’excès de favoritisme culé se justifie en ce qu’ils ne font pas de victimes et en ce qu’ils sont habitués à un calendrier tellement chargé avec peu de repos entre les jeux comme c’est le cas. Il est vrai que le voyage aux îles Canaries pourrait faire un petit trou.

Nous pensons que le pari pour avoir un succès plus net dans ce match est dans le dépassement des points. Si entre le Barça et Gran Canaria ils marquent plus de 158,5 points, nous ne remporterons pas de prix de [1.88] à titre de frais. L’argument est très simple : Gran Canaria a marqué 92 points le premier jour et le Barça 85. Les deux devraient avoir un match malheureux en attaque pour éviter d’obtenir un green d’ici.

La dernière fois que Gran Canaria a battu le Barça, c’était en décembre 2017, nous pensons donc qu’ils n’ont pas d’options démesurées pour prendre le valet à l’eau après avoir enchaîné huit défaites consécutives. Le Barça a remporté tous ces matchs avec au moins 10 points d’avance et le handicap du Barça et -7,5 points à [1.88] cela pourrait nous faire réussir compte tenu de cette métrique pour ce match. L’histoire ne trompe généralement pas.