Gran descuento en este disco duro Seagate de 10 To

Existe un énorme numéro de fabricants de disques durs externes. Pero tanto consumidores como especialistas de la materia coïnciden en que Seagate es de los que mejor resultado ofrecen siempre. Así que, si estás pensando en renovar tu disco duro o, simplemente, hacerte con uno nuevo no te pierda nuestra oferta de hoy porque te va a sorprender muy gratamente.

Almacena información sin preocuparte por el espacio

En ocasiones, el disco duro de nuestro ordenador no nos es suficiente para guardar todos los datos que necesitamos. Es entonces cuando un disco duro externo se convierte en una herramienta imprescindible que consigue sacarnos de cualquier apuro en el que no hayamos metido.

Es por eso que, cuanta más capacidad de almacenamiento, mejor nos vendrá dicho disco. Y a este Seagate Expansion STKP10000400 de 10 To de capacité pas le gana nadie, desde luego. Podrás usarlo tanto en tu ordenador de sobremesa como en el portátil, gracias a su conexión USB 3.0.

Este portentoso Seagate est compatible avec Windows et Mac, por lo que no nos será necesario instalar ningún software o configurar para que nuestras herramientas lo reconozcan. Ponerlo en funcionamiento es tan sencillo como conectarlo y ¡listo!

Tampoco tendrás que preocuparte de perder tu información, ya que este modelo viene acompañado de un sistema de recuperación de datos llamado Services de récupération de données de secours. Sin duda, un verdadero alivio que, de seguro, nos salvará la vida en más de una ocasión.

En cuanto a su apartado outdoor, este Seagate Expansion STKP10000400 presenta un aspecto ligero, con muy poco peso y que, además, es bastante resistente a golpes, caídas, arañazos, etc… por lo que se convierte en un compañero ideal que no solo nos ayudará a guardar nuestra información, si no que también nos podrá acompañar a todos lados.

Hazte ya con este disco duro externo por un precio de risa

Estamos en Navidad y eso se nota, especialmente en un mercado donde los productos se ven afectados por unos descuentos que a más de uno de nosotros nos darán una buena alegría. Nuestro protagonista de hoy, como no podía ser de otra forma, también cuenta con un descuento muy, pero que muy interesante de hasta el 20%. Dónde ? La respuesta es sencilla: fr MediaMarkt.

Este Seagate suele costar alrededor de los 254 euros. Pero gracias al descuento del que os hablamos, ha pasado a valer tan solo 203 euros. Una diferencia que, desde luego, se nota en nuestro bolsillos, sobre todo en unas fechas donde gastamos más de lo que no gustaría, verdad? Entonces no esperéis más y llevaos a casa uno de los discos duros externos más prestigioosos del panorama actuel. Este es ese tipo de compras que si no hacemos, más tarde nos arrepentiremos.