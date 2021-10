Gran dit par le conseil de Solihull de retirer l’hommage au cimetière de Woodlands | Royaume-Uni | Nouvelles

Tracy Barnes a juré de continuer à mener une campagne contre le Conseil de Solihull, malgré les excuses rampantes de l’autorité pour toute détresse causée. La femme de 42 ans a perdu ses petits-fils jumeaux Lorenzo et Jackson le 20 septembre 2020 et a dû retirer des décorations faites à la main placées à côté de leur tombe au cimetière de Woodlands dans la ville des West Midlands.

D’autres familles en deuil ont également dû retirer des bibelots profondément personnels pour éviter de perdre les objets, rapporte Birmingham Live.

Tracy a l’intention d’écrire à son député Saqib Bhatti après que sa pétition ait recueilli 500 signatures depuis jeudi.

« Ce n’est pas seulement moi, c’est à propos de tout le monde », a-t-elle ajouté.

« J’ai passé des heures et des heures dans le jardin à peindre des choses, tout sur leur tombe est fait par moi. Je n’ai rien acheté à personne, j’ai fait chaque objet là-bas et cela m’a pris beaucoup de temps. »

Tracy a déclaré que « ce n’était pas juste » que le conseil leur faisait retirer les décorations faites à la main pour les jumeaux, même s’ils avaient plus de temps pour le faire.

À l’heure actuelle, la tombe comprend des clôtures, des pierres, des anges et une croix – qui devront tous être enlevés s’ils ne peuvent pas tenir sur une dalle étroite.

La grand-mère a poursuivi: « Nous ne voulons pas aller détruire quelque chose pour lequel nous avons travaillé dur.

« Ils disent que nous pouvons mettre des choses sur la pierre mais la pierre mesure environ un pied de large.

« Toutes ces occasions spéciales arrivent et les gens sentent qu’ils ne peuvent rien faire maintenant.

« Ce n’est pas juste. Ils ont déjà perdu leurs proches et maintenant ils ne peuvent plus continuer comme ils le feraient. »

Dans la pétition, Tracy supplie l’autorité locale.

On y lit : « Cet endroit m’apporte, ainsi qu’à d’autres parents, un grand confort.

« Se faire dire qu’ils vont supprimer [items] si nous ne le faisons pas, cela cause tant de bouleversement et de douleur. N’y sommes-nous pas assez allés ?

« Pensez simplement aux familles et à ce que vous nous faites subir. Pensez aux parents qui ne sont pas allés là-haut depuis deux semaines parce qu’ils ont le cœur brisé. »

Le conseil de Solihull, un bastion conservateur, a déclaré qu’il espérait que les travaux seraient terminés d’ici Noël.

Un porte-parole a ajouté : « Nous tenons également à rassurer les familles que tout ce qui, à l’exception des cadres de tombes, n’a pas été déplacé à temps sera stocké en toute sécurité pendant un mois et sera disponible pour la collecte pendant cette période. Malheureusement, nous ne le faisons pas. ont la capacité de stocker des cadres funéraires.

« Nous écrirons à nouveau à toutes les familles qui ont reçu par erreur ces lettres pour s’excuser et décrire le calendrier et les procédures corrects.

« En plus de nos excuses et de nos assurances précédentes, nous aimerions ajouter quelques informations sur l’entretien global des cimetières.

« Le gazonnage a généralement lieu entre 12 et 18 mois après l’enfouissement pour permettre au sol de se tasser et est maintenu si le gazon doit être remplacé.

« Cependant, cela dépend des conditions météorologiques et les travaux prévus sont à la fois pour remplacer les zones où le gazon précédent n’a pas réussi et pour les tombes où le gazon est maintenant dû.

« Nous visons à ce que cela soit terminé d’ici Noël, car la plupart des familles aimeraient que leurs parcelles soient dans les meilleures conditions possibles à cette période de l’année.

« Bien sûr, certaines familles aimeraient moins d’entretien et d’autres en aimeraient plus. Nous essayons de nous assurer que les cimetières sont bien entretenus et entretenus pour toutes nos familles endeuillées. »