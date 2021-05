Gran fête ses 107 ans et retrouve enfin son fils après plus d’un an ⋆ .

Vera Levick a vécu deux guerres mondiales et l’épidémie de grippe de 1918 (Photo: BPM Media)

Une femme juive qui a fui la persécution des nazis et a survécu à une pandémie a célébré son 107e anniversaire en retrouvant sa famille.

Vera Levick, d’origine allemande, a été rejointe hier par son fils de 68 ans, John, et sa belle-fille Elaine, dans sa maison de soins à Stirchley, dans les West Midlands.

Le couple a dû passer des tests Covid avant la réunion émotionnelle à Andrew Cohen House et portait un EPI complet lors de leur visite.

Vera a vécu l’épidémie de grippe de 1918, les deux guerres mondiales et vit maintenant la pandémie de Covid, après avoir reçu le vaccin.

Le verrouillage national et une précédente interdiction des visiteurs des foyers de soins signifiaient qu’elle devait se contenter des appels Facetime et WhatsApp, plutôt que de voir ses proches en face à face.

Elaine, 67 ans, a déclaré: “ Cela a été incroyablement difficile de ne pas voir Vera en lock-out – en particulier pour John car il est un enfant unique.

“ Nous vivons à Manchester et nous ne pouvions pas nous rendre à Birmingham pendant les restrictions. La maison a été géniale et les soins sont excellents.

Vera Levick a été rejointe par son fils John et sa belle-fille Elaine (Photo: BPM Media)

“ Cela fait presque deux ans que je n’ai pas vu Vera mais je ne pouvais pas manquer son anniversaire. Vous ne croiriez pas qu’elle a 107 ans – elle est absolument géniale pour son âge.

Jusqu’à l’âge de 100 ans, Vera avait vécu de manière indépendante à Hall Green, dans le sud-est de Birmingham, mais une inondation sur sa propriété l’a amenée à emménager dans sa maison.

Elle et son mari Henry – qui possédait un cabinet dentaire à Berlin – ont déménagé en Angleterre juste avant le début de la Seconde Guerre mondiale.

Henry a été initialement détenu comme un ennemi de l’État dans un camp d’internement sur l’île de Man.

Le couple s’est marié en 1943 après sa libération et a déménagé à Hendon, au nord de Londres, où Henry a trouvé du travail pour une association dentaire.

Vera a vécu de manière indépendante jusqu’à l’âge de 100 ans, lorsqu’elle a déménagé à Andrew Cohen House (Photo: BPM Media)



Vera Levick, a été réconfortée par le personnel avant de recevoir son vaccin contre le coronavirus en janvier (Photo: PA)

Un déménagement à Birmingham a suivi en 1947, et John est né en 1952. Henry est décédé en 1996.

Vera était impliquée dans la tenue de livres et la comptabilité, a fait des œuvres caritatives pour l’hôpital pour enfants de Birmingham et était un membre actif de la communauté juive de la ville.

John avait précédemment expliqué à BirminghamLive que la longue vie de sa mère n’était pas due à un régime strict ou à une vie propre.

Il a déclaré: “ Elle a bien mangé mais pas trop bien. Elle ne fumait pas beaucoup, elle ne buvait pas beaucoup. Tout était avec modération.

Une porte-parole d’une maison de retraite a déclaré: “ Vera est un membre très apprécié de la famille Andrew Cohen et participe activement aux activités quotidiennes.

“ Elle est extrêmement compétitive, adore gagner tout ce à quoi elle participe et est toujours impressionnante pendant nos cours d’exercice. ”

