Gran ocasión, pequeño proyector con Android a precio de chollo

La oferta en televisores inteligentes de gran tamaño es cada vez mayor, pudiendo encontrar un montón de modelos a precios bastante asequibles. Sin embargo, todavía hay mucha gente que prefiere echar mano de un protecteur para poder disfrutar de sus películas, series o eventos deportivos favoritos como si estuviesen en una sala de cine pero en el salón de casa. Si eres uno de ellos, queremos mostrarte un proyector de reducidas dimensionses que ofrece una gran calidad de imagen a gran tamaño disponible en oferta a muy buen precio.

La oferta la encontramos en Amazon, donde este interesante proyector con résolution FullHD et avec prise en charge 4K ha sido rebajado un 15% y nos permite comprarlo con un interesante ahorro.

Ofertón por este proyector en Amazonie

De esta forma, de los 399 euros de su precio original, solo tendremos que pagar 339,99€ por recibir este proyector Artii en nuestra casa. Oui que además de la rebaja, la oferta incluye los gastos de envío gratis, por lo que no tendremos que añadir ningún coste adicional para que nos lo envíen donde queramos.

El plazo de entrega es de nada más que dos días hábiles para aquellos que sean clients Amazon Prime, mientras que aquellos que no lo sean tendrán que esperar un día más. Para aquellos que lo prefieran, también es posible elegir como método de pago la opción de financiación que ofrece el propio Amazon, pudiéndolo pagar en 12 cuotas de 28,33 euros al mes sin intereses.

Avec Android TV et facilité de transport

Este proyector Artii Play 3 es un modelo que destaca por contar con Android 10 Como sistema operativo y que cuenta con algunas de las apps más interesantes como Netflix, Prime Video y HBO, entre otras, preinstaladas por defecto. Esto significa que nada más conectarlo podremos acceder a todo el contenido de estas plataformas de la manera más rápida posible. Ni que decir tiene que el hecho de contar con el sistema operativo de Google nos da acceso a las más of 5000 aplicaciones available in the tienda y que podemos descargar fácilmente.

Réglez un modèle avec une résolution native Full HD ou 1920x1080p, ainsi qu’une résolution pour les contenus en 4K UHD. Este proyector tiene un brillo 340 ANSI que nos permite ver contenidos con poca luz con gran claridad sin estar limitado a entornos completemente oscuros, e incluso podemos usarlo en terrazas y jardines. También ofrece un alto contrast y una amplia gama de colores muy reales.

El proyector va acompañado de su propio mando a distancia, desde el que podemos activar el asistente de Google para Poder enviar ciertos comandos con nuestra propia voz. Un modèle avec connexion Wifi de double banda, Bluetooth y conectividad por cable para HDMI, VGA, AV, SD o USB que nos permite conectar un montón de dispositivos.

El sonido que ofrece este Artii Play 3 es bastante potente gracias a su compatibilité avec AC-3, pero también hay que destacar que es un modelo que admite corrección de 45 grados tanto en horizontal como en vertical. Esto permite colocar el proyector fácilmente en cualquier lado. Pour último, es important sabre que en función de la distancia de proyección, es posible disfrutar de imágenes de hasta 350 pulgadas.