Gran oferta por esta cámara para el coche avec GPS de Garmin

En pocos años hemos visto cómo la tecnología ha invadido el sector del automóvil, hasta el punto de que hoy en día, los coches modernos están cargados de todo tipo de tecnologías. Si eres de los que te apasionan los coches y un amante de la tecnología, pero no puedes o no quieres gasstarte decenas de miles de euros en uno de esos coches que tienen de todo, hay determinados dispositivos como las dash cam que pueden volver tu coche plus intelligent. A continuación, te mostramos una interesante oferta por la dash cam 66W de Garmin que podemos encontrar ahora mismo en Amazon.

Si es la primera vez que oyes hablar de una dash cam, es important que sepas que se trata de una cámara de reducidas dimensions diseñada para usar en el interior del coche y que ofrecen un montón de funciones muy interesantes. Entre todas ellas, hay que destacar su capacidad de grabar vídeos en alta resolución y con un amplio campo de visión, que suelen incorporar GPS y que pueden controlarse incluso por voz para no distraer la atención de la carretera.

Ahora bien, en función de cada modelo nos podemos encontrar diferentes funciones avanzadas que nos permitan tener un control más exhaustivo de todo aquello que ocurre a nuestro alrededor mientras conducimos o incluso cuando dejamos el coche aparcado.

En este cas, la dash cam 66W de Garmin est un modèle bastante complet. Une caméra que saisir des vidéos en HD con un campo de visión panorámico de 180 degrés y que cuenta con GPS intégré para poder registrar el lugar y momento exacto donde se produis cada evento. También es uno de los modelos que permiten el contrôle por voz, por lo que facilita mucho su uso y tiene la capacidad de enviar ciertas alertas de seguridad para velar por nuestra seguridad al volante.

Esta cámara guarda automáticamente la grabación cuando detecta cualquier incidencia y gracias a la geolocalización permite tener pruebas exactas del momento y lugar donde ocurre algo. Para almacenar estas grabaciones, requiere el uso de una tarjeta de memoria microSD de al menos 8 Go de capacité classe 10 o supérieur.

Entre las incidencias que puede detectar este modelo de Garmin, destacamos la colisión frontal con un vehículo, salida de carril, radares de semáforo y de velocidad, o alertas de arranque. Por si fuera poco, también dispone de la Fonction Travelapse que ofrece la posibilidad de compartir vídeos con nuestros familiares o amigos fácilmente.

El precio oficial por esta dash cam Garmin 66W es de 249,99 euros, pero tal y como os adelantábamos anteriormente, ahora es posible comprarla en Amazon con un gran descuento. Concretamente, el gigante de las compras online la ha rebajado un 28%, lo que supone un ahorro de 70 euros. Esto significa que solo tendremos que pagar 179,99€ pour ella.

El plazo de entrega estimado es de únicamente un día hábil y es una oferta que incluye los gastos de envío gratuitement.