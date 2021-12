Gran potencia y descuentazo por este portátil Huawei en Fnac

El hecho de que se hayan acabado las ofertas por el famoso Black Friday y el Cyber ​​Monday, no implica que no podamos encontrar un montón de productos con increíbles descuentos. Un claro ejemplo es este portátil Huawei, que cuenta con un descuento spectaculaire en Fnac. Por lo tanto, si estabas buscando el momento para cambiar tu viejo ordenador, ahora tienes una gran oportunidad con este ofertón.

En este caso, se trata de un potente portátil, un equipo pensando para ofrecer el mejor rendimiento posible y que además cuenta con un increíble diseño. El modelo en cuestión es el Huawei MateBook X Pro, un equipo compacto con pantalon de 13,9 poudres y equipado con un hardware de gran capacidad que le convierte en un portátil ideal para trabajar a pleno rendimiento allá donde vayamos.

Increíble rendimiento y con pantalla 3K

Oui que este portátil Huawei est impulsado con un processador Intel Core i7, que junto con los 8 Go de mémoire RAM, hacen que podamos ejecutar todo tipo de tareas sin ningún problema en el equipo. Además, dispone también de una unidad de estado sólido o disco SSD of 512 GB of capacidad, espacio más que suficiente para llevar todos nuestros archivos y que ofrece altas velocidades para la lectura, escritura y transferencia de datos.

A nivel gráfico, hay que destacar que este modelo tiene una pantalla táctil de gran resolución, concretamente 3000×200 píxeles, o lo que viene a ser lo mismo 3K, que garantiza el 100% sRGB de color y unas imágenes con colores muy reales y un gran detalle. Su relación de aspecto crea un efecto de visualización panorámica y ofrece mayor espacio para ver todo lo que queramos. Una pantalla que está acompañada de una tarjeta gráfica dedicada NVIDIA GeForce MX250.

En el apartado multimédia cuenta con cuatro micrófonos digitales, cuatro altavoces et une webcam HD. En lo que a conectividad se refiere, este portátil Huawei MateBook X Pro cuenta con un port USB 3.0, USB 3.1, un puerto USB tipo C, mini jack de 3,5 mm y conectividad inalámbrica a través de Bluetooth y WiFi.

En lo que al diseño se refiere, es un portátil que mide 30,4 x 21,7 x 1,46 cm y tiene un peso de solo 1,33 kilogramme. Un modelo con cuerpo metálico con acabado en corte de diamante y pulido, que le dan un aspecto elegante y moderno al mismo tiempo. Además de su gran potencia y diseño, este portátil Huawei completa su increíble equipamiento con una batería de 56 Wh que es capaz de proporcionar hasta 11 horas de autonomía con una sola carga.

Ofertón por este portátil Huawei MateBook X Pro

Un equipo que encontramos en estos momentsos de oferta en Fnac, donde cuenta con un increíble descuento de unos 390 euros. Es decir, de los 1199,90 euros de su precio original, ahora nada más tendremos que pagar por este portátil la cantidad de 809,97 euros.

La oferta incluye la posibilidad de poder recoger el portátil en tienda, por lo que si tienes una cerca de casa o el trabajo, puedes consultar su disponibilidad y solicitar su recogida gratuita en ella. En cas contrario, podemos elegir la opción de recogerlo en un punto de recogida por 3,99 euros y en un plazo de 24 horas o bien que nos lo envíen a casa. En esta última opción, poder solicitar un servicio estándar con entrega en dos o tres jours por 4,99 euros o servicio Express con entrega en 24 houras por 6,99 euros. Para los socios Fnac la entrega en casa es totalmente gratis.