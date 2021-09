Gran potencia y Windows 10 con este portátil Dell a precio mínimo

in

La oferta es en concreto para el portátil Dell Vostro 5301 avec une configuration puissante et un niveau de matériel. Un modelo que encontramos en PcComponentes en estos moments avec un gran ahorro de dinero como te mostramos a continuación.

Enorme descuento para el portátil Dell Vostro 5301

Concretamente, este portátil Dell est actuellement avec un 21% de descuento. Esto significa que de los 1139,01 euros que marcaba su precio original, ahora es posible comprarlo por 899,01 euros. Supone por lo tanto un ahorro de nada más y nada menos que de 240 euros en la compra de este modelo si lo compramos antes de que finalice la oferta.

Además, incluye envío gratis dentro de la península y un plazo de entrega inmediato. Si realizamos el pedido con tiempo para que pueda ser enviado en el mismo día, en un plazo de 24 horas lo tendremos en casa.

Potencia y rendimiento en todo tipo de tareas

Lo cierto es que el portátil Dell Vostro 5301 lo podemos encontrar con varias configuraciones, pero sin duda, esta es una de las más potentes que encontrarás. Oui que el equipo está impulsado por un processador Intel Core i7 de génération unique accompagné de 8 Go de mémoire RAM y un disco o unidad de estado sólido de 512 Go de capacidad para guardar todo lo que queramos y acelerar al máximo el acceso a todos los archivos.

Además, cuenta con una tarjeta gráfica dedicada NVIDIA GeForce MX350 y sistema operativo Windows 10 Professionnel. La pantalla de este portátil es un panel de 13,3 pulgadas with resolución FullHD, antirreflejos, con un brillo de 300 nits, un 95% sRGB y bordes muy estrechos.

También dispone de micrófono, dos altavoces de 2W, teclado retroiluminado y un gran apartado de connexion avec ports USB 3.1, USB tipo C, HDMI 2.0, connecteur universel audio et lecteur pour microSD. Para completar el apartado, no podemos olvidar que también cuenta con WiFi y bluetooth 4.0.

Las dimensions de este portátil Dell Vostro 5301 son 30,6 x 20,4 x 1,59 cm y tiene un peso de tan en solo 1,25 kilogramme. En lo que al diseño se refiere, hay que destacar que cuenta con una bisagra que hace que circule el aire para una mejor refrigeración a la vez que ofrece una postura mucho más cómoda a la hora de escribir. Ahora bien, también cuenta con un sistema de refrigeración inteligente para que el equipo nos ofrezca el máximo rendimiento en todo momento y que cualquier calentón pueda reducir su potencia o incluso pueda llegar a dañar algún componente a nivel de hardware.