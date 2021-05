Gran Tarajal ajoute trois points après avoir battu Santa Úrsula 2-1

05/02/2021 à 19:27 CEST

le Grand Tarajal a remporté à domicile 2-1 leur premier match de la deuxième phase de la troisième division qui a eu lieu ce dimanche dans le Municipale de Gran Tarajal. Avec ce résultat, l’équipe tuinejense est troisième à la fin du match, tandis que le Sainte Ursule c’est quatrième.

Le jeu a commencé de manière excellente pour lui Grand Tarajal, qui a créé le lumineux grâce à un peu de Hector Figueroa dans la 15e minute. Sainte Ursule grâce à l’objectif de De manière à à la 33e minute, terminant la première mi-temps avec le score à 1-1.

En seconde période, la chance est venue pour l’équipe Tuineje, car elle a su profiter du jeu et a réussi à traverser le filet de son adversaire grâce à un but de David Figueroa juste avant le coup de sifflet final, plus précisément en 90, mettant fin au duel avec un résultat final de 2-1.

Avec ce résultat, le Grand Tarajal il obtient 32 points et le Sainte Ursule avec 29 points.

Au cours du tour suivant, le deuxième de la deuxième phase de la troisième division, le Grand Tarajal jouera son match contre lui Ténérife B à domicile. Pour sa part, Sainte Ursule jouera à domicile son match contre lui Lanzarote.

Fiche techniqueGrand Tarajal:Agoney, Raúl Martín, Castaño, Ancor, Héctor Figueroa, José Roberto, Gastón, David Figueroa, Caliche, Josito et BellingiSainte Ursule:Juanje, Soto, Gonzalez, Saúl, Miguel, Semidán, Reyes, Pedro, Niebla, Farrais et ChusStade:Municipale de Gran TarajalButs:Héctor Figueroa (1-0, min.15), Soto (1-1, min.33) et David Figueroa (2-1, min.90)