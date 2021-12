Gran Turismo 7 comprend 90 circuits et 420 voitures

Dire qu’il y a eu une « longue attente » pour le nouveau Gran Turismo reviendrait à dire que le monde a été un peu grippé récemment. Avec le lancement de son prédécesseur Gran Turismo 6 sur PS3 en 2013, les fans de course PlayStation se sont retrouvés envieux à regarder leurs pairs Xbox profiter de plusieurs itérations Forza. Heureusement, les fans peuvent enfin pousser un soupir de soulagement alors que, Gran Turismo 7 est maintenant dans quelques mois – et un détaillant japonais a révélé de nouveaux détails juteux.

Selon une nouvelle brochure, GT7 comprendra plus de 90 pistes de course, 420 voitures pour courir et prétend que toutes les pistes ont « une météo et des paysages réalistes ».

Traduit par l’utilisateur PettyWingman sur le forum de fans GT Planet, le livret gratuit distribué par la boutique japonaise Yodobashi Camera indique que les joueurs peuvent acheter, vendre et régler des voitures, et profiter d’un immense garage, vous permettant de stocker 1000 véhicules à couper le souffle. Les chefs de Turismo seront également ravis d’apprendre que ce pamphlet confirme le retour du mode GT, tout en suggérant qu’il y aura un large mélange de voitures modernes et classiques pour que les joueurs commandent sans respecter le tarmac.

Vous voulez une ventilation complète de ce à quoi s’attendre du coureur phare de Sony lors de son lancement en mars ? Voici la liste entièrement traduite des fonctionnalités avec l’aimable autorisation de la légende PettyWingman.

 Brand Central : Un centre commercial qui rassemble plus de 60 marques automobiles. Vous pouvez acheter plus de 300 voitures post-2011 ici.  Concessionnaire de voitures d’occasion : Les voitures qui ont été abandonnées pendant longtemps sont alignées ici. Les voitures historiques japonaises des années 80 et 90 sont également disponibles. La programmation serait mise à jour tous les jours.  Garage : Votre base de vie automobile. Jusqu’à 1000 voitures peuvent être stockées et vous pouvez regarder et configurer votre voiture. Tuning Shop : Moteur, pneu, frein, suspension etc… une quantité énorme de pièces tuning est disponible. Vous pouvez également acheter le compresseur, le turbocompresseur, la réduction de poids et l’augmentation de la rigidité.  GT Auto : Habillez votre voiture ici. Plus de 130 roues et plus de 600 pièces aérodynamiques sont alignées. Le changement d’huile, le lavage de voiture, la peinture et l’édition de livrées sont également disponibles.  Scapes : Plus de 2500 emplacements de photos dans 40 pays du monde entier. Placez votre voiture dans une belle scène et prenez des photos HDR réalistes.  Centre de licence : apprenez la technique de conduite à partir de zéro. Vous pouvez apprendre des techniques de base à différentes conduites pour chaque voiture et parcours.  Mission Challenge : 0-400m Battle, Drifting, Max Speed ​​Challenge, « Music Rally » que vous pouvez courir en musique etc… Vous pouvez vivre des événements uniques qui sont différents des courses ordinaires.  Circuits mondiaux : Circuits mondiaux tels que Le Mans et Nürburgring, villes fictives bien-aimées telles que Trail Mountain… Plus de 90 tracés sont dans ce jeu.

Gran Turismo 7 devrait être lancé sur PlayStation 4 et PlayStation 5 le 4 mars 2022. Vous pouvez trouver une liste complète des dates de sortie 2022 ici.